VinFast VF 5 thế hệ mới lộ diện không che tại Việt Nam

Chiếc xe xuất hiện trong bối cảnh được cho là tại khu vực nhà máy, mang nhiều đường nét tương đồng với nguyên mẫu VF 5 từng bị bắt gặp chạy thử tại Ấn Độ trước đó. Đáng chú ý, mẫu xe mới không được che chắn bên ngoài, cho thấy khả năng VinFast đang tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện và thương mại hóa.

Ở ngoại thất, VF 5 mới sở hữu phần đầu xe cao và dựng đứng hơn so với phiên bản hiện hành. Cản trước được thiết kế lại với mảng ốp màu đen lớn cùng các khe lấy gió ở trung tâm, tạo diện mạo khỏe khoắn hơn.

Hệ thống chiếu sáng cũng được thay đổi đáng kể. Cụm đèn pha chính được đưa xuống thấp, nằm gần vị trí biển số và tích hợp thấu kính projector. Trong khi đó, dải LED phía trên đảm nhiệm vai trò đèn định vị ban ngày và có thể tích hợp chức năng báo rẽ.

Chiếc xe lộ diện sử dụng mâm thép, tương tự nguyên mẫu chạy thử tại Ấn Độ. Đây nhiều khả năng chỉ là cấu hình phục vụ thử nghiệm, trong khi phiên bản thương mại có thể được trang bị mâm hợp kim với kích thước lớn hơn.

Không chỉ thay đổi ngoại thất, khoang lái của VF 5 thế hệ mới cũng được thiết kế lại gần như hoàn toàn. Bảng táp-lô không còn nhiều đường cong như phiên bản hiện tại mà chuyển sang dạng phẳng, trải ngang, tạo cảm giác tối giản và hiện đại hơn.

Màn hình giải trí trung tâm được đặt nổi trên táp-lô, trong khi giao diện hệ thống cũng được cho là sẽ có những thay đổi. Đáng chú ý, nguyên mẫu bị bắt gặp không có cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Nếu thiết kế này được giữ nguyên trên xe thương mại, các thông tin như tốc độ và mức pin có thể được hiển thị trên màn hình trung tâm.

Vô-lăng cũng sử dụng thiết kế mới với nhiều nét tương đồng mẫu VF 8 mới. Núm xoay chuyển số trên bệ trung tâm dường như được loại bỏ, thay bằng cần gạt phía sau vô-lăng. Cách bố trí này giúp khu vực giữa hai ghế trước trở nên thông thoáng và có thêm không gian chứa đồ.

Bên cạnh đó, một số tư vấn bán hàng cho biết VF 5 mới có thể được bổ sung camera 360 độ và ghế bọc da. Nếu được trang bị trên phiên bản thương mại, đây sẽ là những nâng cấp đáng chú ý đối với một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về công suất mô-tơ, dung lượng pin hay phạm vi hoạt động của VF 5 thế hệ mới. Do đó, chưa thể xác định VinFast có nâng cấp hệ truyền động hay chỉ tập trung vào thiết kế và trang bị.

Tại Việt Nam, VF 5 hiện có giá niêm yết 496 triệu đồng. Trong tháng 7/2026, VF 5 và Herio Green đạt tổng doanh số 4.407 xe, đứng thứ hai trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast. Lũy kế từ đầu năm, bộ đôi này đạt 24.574 xe.