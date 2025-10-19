5 mẫu sedan được khách Việt mua nhiều nhất tháng 9/2025

Số liệu công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ 48.898 xe trong tháng 9, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

Cụ thể, các đơn vị thành viên VAMA đạt tổng doanh số 30.688 xe trong tháng 9/2025. VinFast có kết quả ấn tượng khi bán ra 13.914 xe điện các loại, tăng 27,3% so với tháng 8/2025. TC Group công bố doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 4.296 xe, tăng 16,1%.

Ở nhóm xe gầm thấp (sedan) bán chạy nhất vẫn là các gương mặt quen thuộc nhưng ghi nhận sự thay đổi về thứ hạng. Toyota Vios giành lại ngôi đầu từ Honda City với doanh số gần gấp 3 đối thủ. 3 vị trí sau lần lượt vẫn là Mazda2, Hyundai Accent và Mazda3.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025: