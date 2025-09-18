5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 8/2025, VinFast tiếp tục "thống trị"

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2025 toàn thị trường đạt doanh số 25.973 xe, giảm 18% so với tháng trước đó nhưng vẫn cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này cho thấy sức mua có phần chững lại theo tháng, song nhìn chung thị trường vẫn duy trì được đà ổn định.

Trong đó, VinFast tiếp tục tạo dấu ấn khi bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng trong nước, nâng tổng doanh số từ đầu năm 2025 lên 89.970 chiếc. Kết quả này giúp hãng xe Việt giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần và khẳng định ưu thế ngày càng rõ nét ở mảng xe điện.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố doanh số bán hàng của Hyundai trong tháng 8 đạt 3.701 xe, tăng 2,7% so với tháng 7. Đây là một trong số ít hãng ghi nhận tăng trưởng dương, phản ánh sức hút ổn định của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ở nhóm xe gầm cao bán chạy, VinFast tiếp tục thống trị khi nắm giữ 4/5 vị trí trong bảng xếp hạng tháng 8. Các mẫu xe chủ lực của hãng trải rộng từ phân khúc cỡ nhỏ đến cỡ trung, cho thấy mức độ phủ sóng rộng rãi và sức hút ổn định với khách hàng Việt. Kết quả này đồng thời nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của VinFast trong phân khúc gầm cao, vốn luôn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường ô tô.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025: