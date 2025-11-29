Toyota Vios Hybrid sắp ra mắt tại, khách hàng Việt mong đợi từng ngày

Mẫu sedan hạng B này hứa hẹn là đối thủ nặng ký của Honda City e:HEV và được kỳ vọng sẽ sớm về Việt Nam. Cuộc đua trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Đông Nam Á đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Toyota Vios phiên bản Hybrid.

Mẫu xe này, còn được biết đến với tên gọi Toyota Altis Ativ tại Thái Lan, vừa lộ diện những hình ảnh chạy thử thực tế tại Malaysia, báo hiệu ngày ra mắt không còn xa. Đây được xem là động thái chiến lược của hãng xe Nhật nhằm cạnh tranh trực tiếp thị phần xe xanh vốn đang bị Honda City e:HEV nắm giữ lợi thế.

Giới truyền thông Malaysia, mới đây đã bắt gặp hai chiếc sedan hạng B thế hệ mới đang lăn bánh trên đường phố nước này. Dựa trên các đặc điểm nhận diện, giới chuyên môn nhận định đây chính là hai phiên bản cao cấp của Vios Hybrid, tương ứng với biến thể Premium (màu đỏ) và GR Sport (màu xanh) đã từng ra mắt tại Thái Lan trước đó.

Sự xuất hiện công khai này củng cố nhận định rằng Toyota Malaysia đang trong giai đoạn nước rút để hoàn tất quá trình kiểm định. Nhiều khả năng, hãng xe Nhật Bản sẽ chính thức trình làng cặp đôi Vios Hybrid này ngay trong tháng cuối năm nay hoặc chậm nhất là vào quý I năm 2026. Cấu hình của xe dự kiến sẽ tương đồng với phiên bản đang được phân phối tại thị trường Thái Lan.

Tương tự như thị trường láng giềng, cả hai biến thể Vios Hybrid tại Malaysia đều sẽ sử dụng hệ truyền động lai đầy hứa hẹn. Trái tim của xe là khối động cơ xăng I4, dung tích 1.496L hút khí tự nhiên, cho công suất 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Hỗ trợ cho động cơ xăng là một motor điện mạnh 78 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, được cung cấp năng lượng bởi bộ pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh đặt gọn gàng dưới sàn xe.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa xăng và điện mang lại cho Vios Hybrid tổng công suất toàn hệ thống đạt 110 mã lực. Sức mạnh này được truyền xuống hai bánh trước thông qua hộp số tự động E-CVT, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, yếu tố sống còn của dòng xe đô thị.

Không chỉ thay đổi về động cơ, Vios Hybrid còn ghi điểm nhờ hàm lượng công nghệ an toàn dày đặc. Mẫu sedan này sở hữu gói hỗ trợ lái chủ động Toyota Safety Sense (TSS) danh tiếng. Điểm nhấn của gói trang bị này là chức năng Kiểm soát giữ làn đường (LKC) phối hợp cùng hệ thống Ga tự động thích ứng (ACC) có khả năng hoạt động ở mọi dải tốc độ, giúp giảm tải áp lực cho tài xế khi di chuyển trên cao tốc hay trong đô thị đông đúc.

Danh sách trang bị tiện nghi và an toàn còn được nối dài với hàng loạt tính năng hiện đại khác như hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, màn hình quan sát toàn cảnh 360 độ và camera hành trình kỹ thuật số tích hợp sẵn. Ngoài ra, xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hai cảm biến đỗ xe phía trước, bốn cảm biến phía sau cùng hệ thống sáu túi khí bảo vệ hành khách.

Khi ra mắt tại Malaysia, Toyota Vios Hybrid sẽ mang đến một làn gió mới cho phân khúc sedan hạng B, nơi Honda City e:HEV RS đang là lựa chọn điện hóa duy nhất. Sự cạnh tranh này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích về giá bán và trang bị cho người tiêu dùng trong khu vực.

Đối với thị trường Việt Nam, sự hiện diện của Vios Hybrid vẫn còn là một ẩn số, tuy nhiên, trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng đề cao tính kinh tế, ưu tiên giảm thiểu chi phí nhiên liệu vận hành, Vios Hybrid hoàn toàn có cơ hội lớn nếu được đưa về nước. Đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để Toyota củng cố vị thế "vua phân khúc" và đáp ứng xu hướng xanh hóa giao thông đang diễn ra mạnh mẽ.