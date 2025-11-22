Toyota Vios hút khách trong cuộc đua giảm giá sedan hạng B

3.951 xe bán ra trong chỉ trong tháng 10 được xem là mức doanh số cao nhất của phân khúc này trong năm 2025. Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi không chỉ giữ vững ngôi đầu mà còn thiết lập doanh số cao nhất từ đầu năm.

Toyota Vios ngày càng xây chắc vị trí mẫu sedan hạng B bán chạy nhất năm 2025.

Cụ thể, sau khi bán được 1.292 xe trong tháng 9, Toyota Vios đã tăng trưởng lên 1.402 xe trong tháng 10, tương ứng với mức tăng 8,5%. Doanh số này giúp Vios nới rộng khoảng cách với các đối thủ và gần như chắc chắn giành danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan cỡ B năm 2025.

Trong khi đó, Honda City đã có sự trở lại ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ hai với 1.287 xe, tăng tới 171% so với tháng 9 (475 xe). Mặc dù mức tăng này đáng kể nhờ các chương trình khuyến mãi lớn, khoảng cách giữa City và Vios vẫn còn rất xa, lên tới hơn 2.000 xe trong lũy kế 10 tháng qua. Honda City cần bán thêm hơn 2.000 xe trong hai tháng cuối năm nếu muốn hạ bệ Toyota Vios - một thách thức không nhỏ khi doanh số của mẫu xe này thường không ổn định.

Hyundai Accent cũng ghi nhận doanh số 609 xe, mặc dù tăng nhẹ so với tháng 9 (406 xe) nhưng vẫn chưa thể trở lại phong độ trước đây. Tính lũy kế 10 tháng, Accent hiện đang cách biệt khoảng 2.000 xe khi so sánh với City.

Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent không có đối thủ xứng tầm để cạnh tranh Top 3.

Các mẫu xe khác trong phân khúc tiếp tục duy trì doanh số thấp hơn đáng kể, với Mazda2 đạt 488 xe, Mitsubishi Attrage chỉ đạt 143 xe và Kia Soluto chỉ bán được 22 xe trong tháng 10. Sự phân hóa rõ rệt trong phân khúc sedan cỡ B đang diễn ra khi bộ ba Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent thống trị, trong khi các mẫu còn lại chỉ đóng góp phần nhỏ vào tổng doanh số.

Trong hai tháng cuối năm, thị trường sedan cỡ B dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ các chương trình ưu đãi kích cầu. Toyota Vios và Honda City nhiều khả năng vẫn là hai cái tên dẫn dắt nhờ nguồn hàng ổn định và nhu cầu cao, trong khi các mẫu còn lại khó có khả năng thay đổi vị trí.