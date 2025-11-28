Doanh số Toyota Vios trong tháng 10/2205 ra sao?

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 10/2025 đạt 8.000 xe (bao gồm xe Lexus). Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 7.768 xe, bao gồm 2.521 xe lắp ráp trong nước và 5.247 xe nhập khẩu nguyên chiếc và ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với tháng trước.

Trong tháng 10/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 822 xe bán ra, tăng 10% so với tháng trước. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 232 khách hàng trong tháng 10. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.452 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 10/2025, Yaris Cross ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV với 1.833 xe bán ra, tiếp tục khẳng định sức hút và sự ổn định của mẫu SUV đô thị này. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.402 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 1.020 xe, 817 xe và 754 xe.

Năm 2024, doanh số của Toyota biến động theo tình hình chung của thị trường, nhưng "vua phân khúc" lâu năm Vios vẫn giữ vững phong độ. Hiếm có mẫu xe nào thường xuyên duy trì được sức bán tốt và bền bỉ đến như vậy trong suốt 21 năm. Điều này là do hãng xe Nhật Bản luôn duy trì sự bền bỉ, thực dụng và tiết kiệm nhưng vẫn kịp thời có những thay đổi, phát triển nhằm chiều lòng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ và khách hàng nữ.

Trong suốt một thập kỷ, doanh số Toyota Vios luôn ở vị trí số 1 trong phân khúc sedan B (trừ năm 2021 và 2023 Vios xuống vị trí số 2 do Hyundai Accent đạt đỉnh). Không chỉ là "gà đẻ trứng vàng" của Toyota mà doanh số của Vios còn là niềm mơ ước của rất nhiều dòng xe bán ra tại thị trường Việt Nam, chứ không riêng phân khúc sedan B.

Sự thành công trong doanh số của Vios không đơn thuần là may mắn mà chính là giá trị cốt lõi mà mẫu ô tô này mang tới cho người dùng Việt. Trải qua nhiều đời xe và hơn 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Vios được người đã sử dụng đánh giá cao về độ bền bỉ khi nhiều năm sử dụng nhưng vẫn đầm chắc như ngày đầu. Chính vì thế, Vios luôn nằm top xe giữ giá tốt nhất tại Việt Nam

Xe cũng rất ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng sửa chữa lại thuộc hàng rẻ nhất trên thị trường. Toyota cũng là thương hiệu sở hữu hệ thống đại lý, cơ sở dịch vụ nhiều bậc nhất tại Việt Nam hiện nay nên người sử dụng Vios có thể dễ dàng tìm được nơi sửa chữa hoặc bảo dưỡng gần nơi sinh sống rất thuận tiện.

Bên cạnh đó, Toyota Vios cũng có được ngoại thất thể thao hiện đại, kèm sự linh hoạt khi di chuyển trên đường phố nên phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Nội thất trang bị tuy không vượt trội so với các hãng xe Hàn nhưng đủ dùng, khoang nội thất lại rộng rãi và các trang bị an toàn cũng thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc với 7 túi khí trên phiên bản mới nhất.

Toyota Vios được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L Dual VVT-I, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,77 lít xăng/100km.

Trong năm 2021 và 2023 Vios đã bị Hyundai Accent vượt mặt về doanh số, và hiện tại vẫn đang liên tục duy trì lượng bán ra rất tốt. Do đó, một phiên bản mới hoàn toàn và chính sách giá ưu đãi mới sẽ rất cần để Toyota Vios có thể tiếp tục giữ vững vị thế và gia tăng doanh số khi mà nhu cầu mua xe của người Việt dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hiện nay khi mà các đối thủ đã có những nâng cấp vượt bậc không chỉ về ngoại thất mà còn những trang bị nội thất hiện đại thì vị thế của Vios đang bị lung lay mạnh hơn bao giờ hết. Toyota Việt Nam cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ ngày càng chất lượng, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong thời gian tới.