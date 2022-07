Những đại gia ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ đồng trong nửa năm

Đứng đầu trong số những ngân hàng đã công bố lợi nhuận nửa đầu năm 2022 đến thời điểm 22/7 là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) của chủ tịch Ngô Trí Dũng.

Cụ thể, VPB ghi nhận thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 31.600 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tương tự, thu nhập thuần từ phí tăng ấn tượng 34,5% so với 6 tháng đầu năm 2021 khi ghi nhận gần 2.800 tỉ đồng, do tăng doanh thu từ hoạt động thanh toán, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài khoản và dịch vụ thẻ.

Bên cạnh đó, thu nhập từ nợ đã xử lý đạt kết quả khả quan, tăng 26% so với cùng kỳ với trên 1.700 tỉ đồng.

Nhờ tăng trưởng mạnh về doanh thu và kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã có tốc độ tăng ấn tượng 70% so với cùng kỳ, đạt hơn 15.300 tỉ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế VPB ghi nhận hơn 12.240 tỷ đồng sau nửa năm.

VPB đang là ngân hàng báo lãi sau thuế cao nhất trong nửa đầu năm 2022

Đứng ngay phía sau VPBank là Techcombank (TCB), ngân hàng do đại gia Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch cho biết trong nửa đầu năm 2022, đã ghi nhận 21.100 tỷ đồng tổng thu nhập, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nguồn thu từ hoạt động tín dụng mang về cho ngân hàng 15.900 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ và chiếm hơn 75% tổng thu nhập. Với các nguồn thu ngoài lãi, Techcombank ghi nhận hơn 4.400 tỷ đồng, tăng gần 30%. Trong đó, hầu hết mảng kinh doanh dịch vụ đều ghi nhận tăng trưởng cao như dịch vụ thẻ mang về 844 tỷ, tăng 45%; dịch vụ bảo hiểm tăng 32%, đạt 617 tỷ; thư tín dụng (LC) tăng 57%, đạt 544 tỷ; dịch vụ tiền mặt và thanh toán tăng 147%, đóng góp hơn 294 tỷ đồng…

Cũng trong nửa đầu năm, nguồn thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư đã mang về cho Techcombank 1.800 tỷ đồng, tăng 4%.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động ngân hàng hơn 6.400 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí dự phòng giảm 56%, dẫn đến một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập.

Kết quả là Techcombank đã thu về khoản lãi trước thuế 14.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 11.494 tỷ đồng tăng mạnh so với chỉ 9.283 tỷ đồng nửa đầu năm 2021.

Tính riêng quý 2, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt 7.321 tỷ đồng, tăng 8% so với quý liền trước và cao hơn 22% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 5.880 tỷ đồng, tăng tới 22,3% so với cùng kỳ.

Trong một thông cáo báo chí mới đây, ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cũng cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84%. Trong khi đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, ngân hàng VIB của Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Tại TPBank, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.787 tỷ đồng, tăng 26%, tương đương với việc thực hiện 46,1% kế hoạch năm. Tiền gửi khách hàng 6 tháng đạt 156.336 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, cho vay khách hàng tăng 7%, lên 151.083 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý II ở mức 0,85%.

LienVietPostBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 ở mức 3.588,5 tỷ đồng, tăng 76%, tương đương 74,7% kế hoạch năm. Tiền gửi khách hàng tăng 3,1% so với đầu năm lên 185.787 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt hơn 226.914 tỷ đồng, tăng 8,6%. Tổng nợ xấu tăng 11,2%, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,37% lên 1,4%.

Tương tự, SeABank cho biết lãi trước thuế nửa đầu năm ngân hàng thu về được là 2.806 tỷ, tăng 180%; lợi nhuận 6 tháng tại Eximbank ước đạt khoảng 1.800 tỷ, tăng 170%.

