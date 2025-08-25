Giá vàng ngày 25/8: Tăng “đỉnh nóc kịch trần”, người dân đội mưa xếp hàng mua bán

Giá vàng tăng vọt sát mốc 127 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay vào lúc 9h ngày 25/8/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước. Chênh lệch mua bán được thu hẹp chỉ còn 1 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất lịch sử.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng được điều chỉnh tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng khi niêm yết ở mức 118,8-121,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,6-121,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch mua bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng tới 5,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng của Doji niêm yết ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua – bán); Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 119-122 triệu đồng/lượng (mua –bán), giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Vào lúc 11h30, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.363,5 USD/ounce, giảm 6,8USD/ounce so với chốt phiên Mỹ tuần qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 107,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC 19,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn của các thương hiệu lớn từ 14-14,6 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng tăng cao chưa từng thấy nhưng rất đông người vẫn xếp hàng đi mua vàng.

Người dân đội mưa đi mua bán

Sáng nay, mặc dù thời tiết Hà Nội xuất hiện những cơn mưa rào do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), hàng trăm người vẫn đội mưa đến các cửa hàng kinh doanh vàng lớn để mua bán.

Cầm tờ giấy ghi số phiếu số 57, bà Loan (Hà Nội) cho biết, cả tháng qua bà xếp hàng đi mua vàng nhưng đa số mỗi ngày chỉ mua được 1 chỉ vàng.

Nhiều người đội mưa xếp hàng mua vàng trong sáng nay.

“Ngày nào cũng mua được có 1 chỉ vàng thôi, có đúng 3 ngày là mua được mỗi người 2 chỉ. Hôm qua, tôi đi mua thì có người bảo chiều ngày hôm kia họ bán cho mỗi người được 5 chỉ liền. Thấy vậy nên chiều qua tôi đi thì có mua được đâu. Chắc họ mua được nhiều mới có nhiều để bán, không có ai bán thì chỉ mua được vậy thôi”.

Nghe thấy bà Loan liên tục đi mua vàng cả tháng, nhiều người đứng xung quanh tỏ vẻ “trầm trồ”. Tuy nhiên, bà Loan cho rằng, có vài chục lượng vàng bây giờ cũng không làm được gì.

Cứ 10 người đến giao dịch thì có tới 9 người đi mua vàng.

“Cứ tính đi, mỗi lượng vàng cho là 120 triệu đi. Chục lượng cũng có 1,2 tỷ. Vài chục lượng cũng chỉ là vài tỷ. Mua được gì đâu? Một ngôi nhà nội thành Hà Nội để ở được thoải mái cũng phải cả chục tỷ mới mua được. Thế nên, có tiền cũng không làm được gì thì cứ mua vàng vứt đó thôi”, bà Loan nói.

Mặc dù đến 9 giờ cửa hàng vàng mới mở cửa nhưng số người xếp hàng mua vàng đã lên tới 70 người.

Mặc chiếc áo mưa rộng thùng thình dừng xe trước cửa hàng vàng, ông Nguyễn Trung (Hà Nội) được nhân viên cho biết cửa hàng đã hết chỗ gửi xe. Thấy bất tiện, ông liền hỏi người đứng phía trên có mua vàng không ông bán luôn để khỏi phải mất công đi gửi nhưng liền nhận về cái lắc đầu.

Những người đến trước khi cửa hàng mở cửa sẽ được ghi danh sách vào giấy, đến khi cửa hàng mở cửa sẽ phát số thứ tự cho từng người theo danh sách viết tay trước đó.

“Tôi có 5 chỉ vàng nhẫn, thấy giá cao nên mang bán mà đông quá, cửa hàng hết chỗ gửi xe. Trời mưa, đi chỗ khác gửi không tiện nên hỏi xem ai mua thì bán luôn nhưng họ sợ vàng giả hay lừa đảo nên không mua. Vàng cao sao dân mua đông thế”, ông Trung thắc mắc.

Bảo Tín Minh Châu hôm nay bán cho mỗi người tối đa 2 chỉ vàng nhẫn.

Theo quan sát, lượng người đến mua bán chỉ tập trung đông ở các cửa hàng có thương hiệu lớn. Vì vậy, các cửa hàng này luôn hạn chế số lượng cho khách tới mua trong suốt nhiều ngày qua. Người đến bán vàng thì được ưu tiên, không cần xếp hàng. Trung bình cứ 10 người đến giao dịch thì có đến 9 người đến mua vàng. Hôm nay, mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng SJC.

Tại một số cửa hàng nhỏ hơn, khách được mua thoải mái không hạn chế số lượng thì lại khá vắng vẻ, hầu như không có khách đến mua bán.

Hôm nay, lúc 9h30, các cửa hàng kinh doanh vàng miếng được nhà nước cấp phép trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đều không còn vàng miếng để bán. Giá vàng miếng “chợ đen” được một số nơi đẩy lên tới 128 triệu đồng/lượng, cao một cách bất thường.