Giá vàng tăng “bùng nổ”, xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay, nhiều người “khốn khổ” vì vàng

Nhiều người “khốn khổ” vì vàng

Hơn 2 giờ chiều ngày 24/8, trời mưa như trút nước, mẹ con chị Hạnh (Hà Nội) bước ra từ tiệm vàng, mặc vội chiếc áo mưa rồi ra về. Chị Hạnh cho biết, đây là ngày thứ 3 chị đi mua nhưng không được vàng trả nợ.

“Hơn chục cửa hàng ở cái phố vàng này không một cửa hàng nào bán vàng miếng SJC. Chỉ có một số cửa hàng bán vàng nhẫn. Lúc vay thì giá vàng có 56 triệu đồng một lượng, giờ tăng gấp 2 lần rồi. Có tiền mà cũng không mua được để trả nợ đây này”, chị Hạnh thở dài thườn thượt.

Nhiều ngày nay, các cửa hàng đồng loạt thông báo hết vàng miếng SJC.

Theo chị Hạnh, cách đây 3 năm, hai vợ chồng chị xây lại căn nhà cũ. Dự định xây căn nhà chỉ hết khoảng 500-700 triệu đồng nhưng khi bắt tay vào làm thì lại thay đổi, lên thêm tầng nên tổng chi phí hết hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài thế chấp chính mảnh đất lấy 200 triệu đồng để lấy tiền mua vật liệu, hoàn thiện nhà, chị còn vay mượn thêm anh em trong nhà. Người cho vay tiền, người cho vay vàng. Hai năm qua, vợ chồng chị ưu tiên trả hết món nợ ngân hàng trước, không ngờ vàng ngày càng tăng.

“Năm kia, vàng mới 67-68, bảo mua thì mọi người bảo chờ khi nào xuống thì mua sau, trả sau. Năm ngoái vàng 77-78 cũng định mua để trả cho xong rồi mà quanh đi quẩn lại có mua đâu. Giờ vàng lên gần 127 triệu đồng một lượng rồi. Gom góp mãi mới đủ tiền mua một lượng thì đi đâu cũng không có bán”, chị Hạnh nói.

Giá vàng miếng SJC tăng lên sát mốc 127 triệu đồng/lượng.

May mắn hơn chị Hạnh, chị Minh Thư (Hà Nội) không phải ra về tay trắng khi đi mua vàng. Tuy nhiên, vừa tự đi vừa nhờ thêm con trai và con dâu, thêm cả đứa con út đi cùng nhưng 3 ngày rồi chị chưa mua đủ lượng vàng mình cần để trả nợ.

Chị Thư cho hay, năm ngoái cần tiền mua ô tô cho chồng chạy xe dịch vụ nhưng thiếu tiền nên chị mượn của đứa cháu 2 lượng vàng nhẫn. Lúc đó, chị mang bán được 87 triệu đồng/lượng. Mấy hôm nay, khi cần tiền để mua vàng trả nợ thì giá vàng nhẫn đã lên tới 121-122 triệu đồng/lượng nhưng vẫn khó mua.

“Hôm thứ sáu, tôi đi mua thì cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua 1 chỉ vàng. Thấy ít quá, tôi sang vài cửa hàng khác thì một số nơi không giới hạn số lượng. Gọi về cho đứa cháu, nó bảo nó không thích vàng của chỗ khác. Vậy là quay lại xếp hàng, đúng 3 tiếng mới mua được 1 chỉ”, chị Thư cho hay.

Hàng trăm người xếp hàng chờ mua từng chỉ vàng trong vài ngày gần đây.

Hai ngày cuối tuần, chị Thư cùng 3 thành viên trong gia đình đi xếp hàng mua vàng. May mắn là mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng nhưng vẫn phải xếp hàng vài tiếng mới mua được vì quá đông.

“Giá vàng tăng quá cao, tôi cũng không tưởng tượng được là tăng đến mức cao như thế này. Thôi, cố mua mà trả nợ cho đỡ sốt ruột chứ nhỡ nó lên 150-200 triệu đồng một cây thì ốm đòn”, chị Thư bày tỏ.

Chuyên gia dự báo giá vàng tuần này ra sao?

Tính đến 16 giờ chiều 24/8/2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), cao hơn cuối tuần trước tới 2,1 triệu đồng và là giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lên mức 122 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua – bán); Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,7-121,7 triệu đồng/lượng (mua – bán); Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua – bán)…

Giá vàng trong nước chịu tác động không nhỏ bởi giá vàng thế giới. Theo Kitco, những bình luận mang tính ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell vào ngày 22/8 vừa qua đã tạo ra tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường. Cả Phố Wall lẫn giới đầu tư cá nhân (Main Street) đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Không có chuyên gia nào dự đoán giá vàng đi xuống trong tuần tới. (Ảnh: Kitco)

Cụ thể, trong bài phát biểu được mong đợi tại hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương do Fed tổ chức, ông Powell đã mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng tới.

“Với chính sách tiền tệ hiện đang trong vùng mang tính hạn chế, triển vọng cơ bản và sự thay đổi trong cân bằng rủi ro có thể khiến chúng tôi phải điều chỉnh lập trường chính sách”, ông Powell nhấn mạnh.

Ngay sau phát biểu, giá vàng tăng 1% và đã giữ được đà tăng đó.

Qua khảo sát của Kitco vào cuối tuần vừa qua, 13 nhà phân tích thị trường đã tham gia khảo sát về vàng, và không có phiếu nào dự báo giá giảm. 8 nhà phân tích (tương đương 62%) cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần này. Trong khi đó, 5 nhà phân tích (38%) giữ quan điểm trung lập đối với kim loại quý này.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 194 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên Main Street cũng bớt lạc quan hơn so với trước, nhưng vẫn duy trì sự tin tưởng vào triển vọng của vàng.

Cụ thể, 115 nhà giao dịch bán lẻ (59%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 35 người (18%) dự báo vàng sẽ giảm và 44 người còn lại (23%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn.