Thay đổi loạt lãnh đạo cấp cao, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương có quy mô thế nào?

Trong thời gian gần đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do tỷ phú Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận sự biến động lớn ở vị trí lãnh đạo.

Theo đó, ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông, đã xin nghỉ công tác. Riêng ông Tài đã có 20 năm gắn bó với Thaco và giữ chức Tổng giám đốc từ giữa tháng 4/2018.

Cùng với việc sắp xếp lại nhân sự, Thaco công bố loạt bổ nhiệm mới. Ông Nguyễn Quang Bảo (Thaco Auto), ông Trần Bảo Sơn (Thaco Agri) và ông Nguyễn Hoàng Tuệ (Thadico) được trao chức Phó tổng giám đốc, trong khi ông Lưu Văn Đạt được tái bổ nhiệm phụ trách pháp lý. Chủ tịch Trần Bá Dương kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Thaco từ tháng 8/2025

Ngoài ra, tập đoàn bổ nhiệm ông Max Sunarcia giữ chức vụ Giám đốc tài chính và ông Nguyễn Quang Thái làm Giám đốc nhân sự.

Trong bức tâm thư gửi cán bộ nhân viên, Chủ tịch Trần Bá Dương thông báo tập đoàn đã hoàn thành sớm 5 tháng mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025 và khởi động công tác tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa.

Trong thư, ông cho biết nhiều lãnh đạo lớn tuổi đã tự nguyện nghỉ để nhường vị trí cho lớp kế thừa trẻ hơn và nhấn mạnh sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng này.

Theo giới thiệu, Tập đoàn Thaco tiền thân là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/04/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm 6 Tập đoàn thành viên: THACO AUTO (Ô tô), THACO INDUSTRIES (Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ), THACO AGRI (Nông nghiệp), THADICO (Đầu tư & Xây dựng), THISO (Thương mại & Dịch vụ) và THILOGI (Logistics).

Cùng với mở rộng quy mô hoạt động, thời điểm tháng 8/2020, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ từ 16.950 tỷ đồng lên 30.510 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Từ năm 2003, THACO đã bắt đầu hành trình đầu tư tại Chu Lai và sau 23 năm, nơi đây đã hình thành KCN cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn và đồng bộ.

Dựa trên những kinh nghiệm và tiếp nối sự phát triển, THACO tiếp tục đầu tư KCN chuyên ngành cơ khí tại Bình Dương có tổng diện tích 786 hecta, với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (trong đó 12.800 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở). Khi đi vào hoạt động, KCN này dự kiến sẽ thu hút hơn 30.000 lao động, trong đó gần 10.000 lao động, có trình độ đại học và trên đại học, chiếm gần 30%.

Bên cạnh đó, Thaco cũng đề xuất tham gia phát triển công nghiệp đường sắt nội địa, từ chế tạo toa tàu, đầu máy đến hệ thống tín hiệu, với mục tiêu nội địa hóa tối đa để giảm giá thành và chủ động công nghệ.