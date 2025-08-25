Từ “chúa nợ” nay kiếm vài trăm tỷ/năm nhờ nuôi loài ai thấy cũng khiếp vía

2 lần “trắng tay” vì rắn

Người đàn ông có vẻ ngoài bình dị này là Zhi Ming, đến từ Giang Tây, Trung Quốc. Ông thuộc thế hệ 7X, sinh ra tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, ông đã nghỉ học và tự mình bươn chải ngoài xã hội để kiếm tiền.

Tuy nhiên, do không có bằng cấp hay kỹ năng đặc biệt nào, ông chỉ có thể làm những công việc thời vụ hoặc những việc lao động nặng nhọc. Khoản tiền kiếm được hàng tháng cũng rất ít ỏi.

Dù vậy, người đàn ông này hiểu rằng, nếu cứ mãi đi làm thuê cả đời sẽ không có tương lai. Nếu muốn thay đổi số phận, ông phải khởi nghiệp và làm ông chủ của chính mình.

May mắn thay, cơ hội đã sớm đến với Zhi Ming. Năm 1998, khi đang trên đường về nhà, ông vô tình bắt gặp một người đang mua rắn. Ông chưa từng thấy ai buôn bán rắn trước đây.

Sau khi hỏi thăm, ông mới biết một con rắn 1kg trên thị trường có giá hơn 100 NDT (357.000đ). Ông nhận thấy đây chắc chắn là một cơ hội kinh doanh hiếm có.

Ông bèn tìm cách xây trang trại rắn và mua con giống. Tuy nhiên, khi chia sẻ ý tưởng này với gia đình, ông không được bất kỳ ai ủng hộ. Mọi người lo rằng việc nuôi rắn sẽ dễ gặp rủi ro về tính mạng và khuyên ông nên từ bỏ ý định.

Thế nhưng mong muốn khởi nghiệp vẫn thôi thúc Zhi Ming giữ vững quyết tâm. Ông dành một năm đi gặp những người nuôi rắn chuyên nghiệp để học hỏi kỹ thuật. Vào năm 2000, ông đã vay mượn rất nhiều tiền từ người thân, bạn bè để thành lập trang trại.

Việc khởi nghiệp, tất nhiên, không hề dễ dàng. Năm đầu tiên, do thời tiết khắc nghiệt, toàn bộ số rắn ông nuôi đều bị nhiễm bệnh ngoài da, khiến ông mất trắng khoản vốn đầu tư.

Không chịu bỏ cuộc, ông đã ra ngoài làm việc để kiếm tiền trong hai năm sau đó và quay trở lại nuôi rắn lần hai. Ông tự bỏ ra 100.000 NDT (357 triệu đồng) để mua con giống chất lượng cao. Nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn thử thách Zhi Ming một lần nữa. Dịch SARS hoành hành khiến kế sự nghiệp của ông lại một lần nữa đổ bể.

Từ “kẻ điên” bị cả nhà phản đối đến “vua rắn”

Bên cạnh đó, việc nuôi rắn vô cùng mạo hiểm. Trong những năm đầu, Zhi Ming từng bị rắn cắn và trúng độc nhưng sau đó ông cũng đã quen dần. Ngoài ra, những thất bại liên tiếp cũng giúp ông đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý.

Phương pháp nuôi rắn truyền thống là nuôi trong hộp, lồng và các phương pháp nhân giống sinh thái. Tuy nhiên, theo đánh giá của Zhi Ming, các phương pháp truyền thống chưa đủ khoa học, chưa đủ thân thiện với môi trường, hiệu quả nhân giống rất thấp. Trong quá trình học hỏi liên tục từ các chuyên gia, ông đã tổng hợp được một bộ kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả của riêng mình. Những con rắn cũng được ông chăm sóc kỹ lưỡng như “chăm vợ”.

Sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đàn rắn trong trang trại đã không còn bị bệnh ngoài da. Tỷ lệ tử vong của rắn non cũng giảm đáng kể. Cơ sở nhân giống của Zhi Ming cũng dần đi vào hoạt động.

Ngay sau đại dịch SARS, thị trường rắn đã phục hồi đáng kể. Có thời điểm, Zhi Ming có thể kiếm được hơn 6 triệu NDT (21,4 tỷ đồng)/năm.

Sau khi kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, ông bắt đầu nâng cấp thiết bị chăn nuôi và mở rộng trang trại. Chủng loại rắn được nuôi tại đây cũng ngày càng đa dạng.

Đến nay, ông Ming đã nuôi rắn được hơn 20 năm, với sản lượng hàng năm lên tới 20.000 con. Nhờ nỗ lực của ông, nhiều người dân trong làng đã nhìn thấy lợi ích kinh tế từ việc nuôi rắn và đã cùng tham gia. Zhi Ming không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở quê nhà và tạo ra môi trường việc làm hiệu quả cho người dân địa phương.