Đồng peso Cuba mất giá mạnh

Một đồng peso Cuba trở nên mất giá

Trong đoạn video lan truyền trên TikTok, Katy Catarina – người dùng mạng xã hội với tài khoản Aprendedora – cầm trong tay vài đồng peso lấp lánh rồi thở dài nói về sự mất giá của đồng tiền này.

Cô kể rằng trước đây, một đồng peso có thể đủ để đi xe buýt, gọi điện thoại công cộng hay mua một ly cà phê nhỏ. Nhưng đến năm 2025, tất cả những nhu cầu tối thiểu ấy đều vượt xa giá trị của đồng tiền này.

Theo nền tảng độc lập elTOQUE, ngày 21/8/2025, một đô la Mỹ được giao dịch ở mức 405 peso Cuba (CUP), trong khi đồng euro là 450 CUP và đồng MLC ở mức 195 CUP.

Tiền Cuba trở nên mất giá nghiêm trọng

Người dân Cuba chịu ảnh hưởng ra sao?

Với mức thu nhập trả bằng đồng nội tệ, đa số người lao động và hưu trí Cuba không đủ khả năng trang trải các nhu cầu cơ bản. Những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men hay dịch vụ đều trở nên đắt đỏ, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn. Phần lớn người dân phải chật vật xoay xở trong đời sống hàng ngày.

Một trong những nguyên nhân chính gây nên sự khó khăn và mất giá của đồng peso Cuba là cấm vận kinh tế kéo dài của Mỹ. Năm ngoái Đại hội đồng LHQ cũng bỏ phiếu nghị quyết kêu gọi Mỹ bãi bỏ cấm vận đối với Cuba với tỷ lệ 191/193 phiếu đồng thuận. Khi đó, 2 nước bỏ phiếu chống vẫn là Mỹ và Israel.