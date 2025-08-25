Bỏ nghề “hái ra tiền” về quê nuôi loài quen thuộc, giờ kiếm tiền tỷ từ thịt lẫn xương

Đổi sự nghiệp “vàng” về làm nông dân

Vốn có công việc kinh doanh da lừa với thu nhập tốt, anh Tô Quốc Khải (Trung Quốc) bất ngờ chuyển sang làm nông dân nuôi bò. Quyết định này của anh khiến tất cả mọi người đều thấy tiếc, bởi nghề buôn da lừa đã giúp anh xây nhà, mua đất, nuôi sống gia đình và tiết kiệm được 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Nhờ kỹ năng kiểm tra và định giá chất lượng da lừa, anh Khải còn trở thành một nhân vật nổi tiếng trong ngành, được nhiều xưởng tin tưởng và hợp tác.

Tuy nhiên, anh Khải đã từ bỏ công việc “hái ra tiền” này, thậm chí còn chi một khoản không nhỏ để mua 20 mẫu đất xây chuồng trại cho bò.

Hồi đó, trong làng của anh, chưa có người chăn nuôi gia súc, hầu hết mọi người chỉ nuôi một hai con trong sân nhà. Chưa ai mua đất rộng như anh để chăn nuôi đại trà. Những người xung quanh đều thở dài và cho rằng anh Khải đã mất hết sự nghiệp.

Bất chấp lời ra tiếng vào, anh Khải chỉ tập trung vào công việc, chuẩn bị chọn giống gia súc. Thay vì chọn loại bò thông thường ở địa phương, anh đã nhập bò giống Simmental. Sau đó, anh lai tạo chúng với bò địa phương, tạo ra một giống bò mới.

Trong số đó, do bò đực lớn nhanh hơn bò cái nên anh chỉ giữ lại những con bò đực từ đàn gia súc lai. Sau đó, hành trình gây dựng sự nghiệp của anh cũng chính thức bắt đầu.

Thay vì bắt bò ở trong chuồng, anh để chúng tự do đi lại. Thịt bò nuôi theo cách này thường dai và ngon hơn so với loại nuôi nhốt. Tuy nhiên, gia súc được nuôi theo cách này có tính cách hoang dã hơn. Anh Khải ở cạnh chúng hàng ngày và thường xuyên bị bò quật ngã, dẫn đến bị thương. Thậm chí có lần anh không thể đi lại được, phải dùng xe điện để di chuyển. Dù vậy đối với anh, tất cả đều xứng đáng.

Năm 2014, sau một năm chăn nuôi, cuối cùng anh cũng có được đàn bò đầu tiên để xuất bán. Anh đã rút 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, vay thêm ngân hàng để xây dựng nhà máy chế biến quy mô lớn, đồng thời vận chuyển những chum nước lớn đến nhà máy. Trong một năm qua, anh đã tích trữ rất nhiều chum nước lớn để chuẩn bị cho thời điểm này.

Thậm chí sau đó, anh vẫn tiếp tục mua thêm chum nước. Còn Tô Quốc Quân - anh họ của Tô Quốc Khải thuê một nhóm người cùng muối thịt bò.

Anh Quân có kỹ thuật chế biến thịt bò vô cùng độc đáo. Anh lọc xương, thái thịt, sau đó xát muối lên những miếng thịt được cắt vừa ăn, cuối cùng cho từng lớp thịt vào các chum nước.

Bảy ngày sau, anh Quân gắp thịt ra và cho vào nồi, bỏ thêm 12 loại gia vị bí truyền. Sau hai tiếng ninh nhừ, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, món thịt bò đặc biệt đã chín. Tô Quốc Khải phấn khích đến nỗi bất chấp cái nóng, vội vàng ăn thịt bò. Sau khi cắn một miếng, anh suýt bật khóc, đã nhiều năm rồi anh chưa được nếm thử. Hóa ra, cả hai anh em chế biến kỳ công như vậy là để đưa đặc sản “thịt bò Lao Miao” trở lại thị trường.

Thịt bò Lao Miao là đặc sản độc đáo của thị trấn Lao Miao, quê hương của Tô Quốc Khải. Thịt giòn, mềm, mịn, thơm ngon và thanh mát, là món ăn phổ biến nhất ở quê nhà thời bấy giờ.

Khi Tô Quốc Khải còn nhỏ, vào dịp lễ Tết, hầu như nhà nào cũng có món thịt bò Lao Miao. Đây cũng là hương vị mà thế hệ của ông yêu thích và nhớ nhung nhất. Món ăn này có nguồn gốc rất lâu đời và đã phổ biến tại Trung Quốc từ cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh.

Cũng có truyền thuyết kể rằng khi vua Ung Chính đi du ngoạn phương Nam, ông ngửi thấy mùi thịt bò đặc trưng, sau đó lần theo mùi hương và tự mình nếm thử. Món ăn này đã được Ung Chính khen ngợi về cả màu sắc, mùi thơm và hương vị.

Từ đó, thịt bò Lao Miao đã trở thành vật phẩm dâng lên hoàng đế và luôn là món ăn nổi bật trong các bữa tiệc chiêu đãi trong cung đình. Truyền thuyết này có thật hay không vẫn chưa rõ, nhưng Tô Quốc Khải vẫn nhớ rõ thời kỳ đỉnh cao của món ăn này. Chính vì sự nổi tiếng của nó mà nhiều kẻ đã nảy sinh ý đồ xấu.

Đầu thế kỷ 21, nhiều thương hiệu thịt bò Lao Miao xuất hiện với chất lượng khác nhau. Một số thương nhân đã lợi dụng thương hiệu thịt bò Lao Miao nhưng lại nhồi nhét thịt kém chất lượng, làm hỏng danh tiếng lâu đời của món ăn nổi tiếng này.

Đến năm 2013, đã có hơn 30 công ty bán thịt bò Lao Miao, nhưng rất ít công ty thực sự gắn bó với thương hiệu này. Thịt bò Lao Miao không còn là một đặc sản mà ngược lại, trở thành biểu tượng của hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tô Quốc Khải rất buồn, anh muốn cho mọi người biết rằng thịt bò Lao Miao không phải là món ăn vặt rẻ tiền pha trộn đủ loại hóa chất, mà là một món ăn thơm ngon, hấp dẫn, có hương vị độc đáo riêng. Ngoài ra, những người nhung nhớ món ăn này như anh Khải cũng rất khó có thể tìm thấy hương vị chính thống ban đầu.

Đây cũng chính là lý do anh từ bỏ công việc buôn da lừa và tự mình khởi nghiệp, đưa đặc sản thịt bò Lao Miao trở lại.

Anh Khải đã tìm kiếm giống bò lai phù hợp nhất, nuôi những con bò đực có thịt mềm nhất, ít mỡ và năng suất thịt cao. Anh mua nhiều chum nước lớn bởi thịt bò Lao Miao đích thực phải được ướp trong chum đất sét.

Tô Quốc Khải không muốn thay đổi bước này, vì vậy dù chum nước kiểu cổ rất hiếm nhưng anh vẫn cố gắng tìm kiếm. Tất cả nhằm mục đích tái hiện hương vị thịt bò Lao Miao ngày xưa.

Món thịt bò Lao Miao của anh Khải sau đó đã nhận được sự khen ngợi hết lời, đặc biệt là từ những người cao tuổi đã từng thưởng thức món ăn này.

Tuy nhiên, anh Khải còn có một khát khao lớn hơn nữa - quảng bá món ăn này trên khắp Trung Quốc để đưa thịt bò Lao Miao trở lại thời kỳ hoàng kim.

Năm 2016, nhà máy chế biến của anh đã sản xuất hàng loạt thịt bò Lao Miao. Thịt được đóng gói kỹ lưỡng và có giá bán buôn là 132 NDT/kg. Anh tìm kiếm các đại lý bán buôn toàn quốc và cam kết, chỉ cần họ chịu phân phối thì có thể nhận hàng trước và trả tiền sau. Thậm chí, anh sẽ không định giá sản phẩm. Sau khi đại lý nhận hàng, họ có thể tự quyết định giá bán và kiếm lời bao nhiêu tùy ý.

Sự chân thành này đã gây ấn tượng với nhiều đại lý địa phương, trong đó có cả những đại lý kỳ cựu trong ngành thực phẩm. Món thịt bò Lao Miao đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp Thạch Gia Trang, Trịnh Châu và nhiều nơi khác.

Thịt bò Lao Miao “bán chạy như tôm tươi”. Số lượng hơn 800 con bò ở trang trại của anh Khải thậm chí “cung không đủ cầu”. Chỉ riêng năm 2017, anh đã có doanh thu hơn 15 triệu NDT từ thịt bò.

Khi thấy số lượng thịt bò không đủ bán, anh nảy ra ý tưởng dạy những người chăn nuôi gia súc xung quanh đó cách nuôi bò lai. Anh còn cam kết sẽ mua toàn bộ bò lai của họ. Ý tưởng này đã thúc đẩy phong trào chăn nuôi gia súc ở địa phương. Hơn nữa, Tô Quốc Khải lại là người thực tế, giá mua mỗi con bò cao hơn những nơi khác nên ai cũng sẵn sàng bán bò cho anh.

Dần dần, ngày càng nhiều gia đình ở huyện Hoa, tỉnh Hà Nam bắt đầu chăn nuôi bò, với số lượng tăng vọt từ 10.000 con mỗi năm lên đến 100.000 con. Tám mươi tám gia đình đã học theo anh Khải chăn nuôi bò và trở nên giàu có chỉ trong vài năm.

“Hết nạc vạc đến xương” - Mẹo biến thứ phế thải thành “vàng”

Tô Quốc Khải rất vui mừng vì vấn đề nguồn gia súc đã được giải quyết, nhưng anh vẫn còn một nỗi lo, đó là việc tiêu thụ xương gia súc.

Bởi lẽ mỗi năm, anh bán ra một lượng bò khổng lồ, mỗi con nặng hơn 500 kg. Xương của một con bò nặng cũng nặng hơn 100 kg. Vì không ai muốn mua xương, anh chỉ có thể bán cho các nhà máy bột xương với giá 2 NDT (7.000đ)/kg để xay nhỏ chúng thành thức ăn chăn nuôi.

Anh cho rằng những khúc xương bò này vẫn chưa phát huy được hết giá trị đích thực của chúng.

Sau đó, để tìm cách tiêu thụ xương bò hiệu quả hơn, anh đã đi khắp các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thành Đô, tìm hiểu các nhà hàng thịt bò ở nhiều khu vực khác nhau. Tại đây, anh đã may mắn phát hiện ra một cơ hội kinh doanh.

Trở về nhà, anh liền lấy hết tiền tiết kiệm để mở rộng nhà hàng lên tới 10 mẫu, chủ yếu bán xương bò hầm và canh xương bò. Cả gia đình đều kinh ngạc trước sự quyết đoán và táo bạo của anh. Vợ và con trai còn khuyên anh đừng hành động bốc đồng như vậy. Bởi “ai sẽ bỏ tiền để gặm một khúc xương ít thịt cơ chứ”.

Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của toàn bộ gia đình, Tô Quốc Khải vẫn mở quán ăn chuyên về xương bò.

Nhưng lần này, vận may không mỉm cười với anh. Mọi chuyện diễn ra đúng như con trai anh lo ngại: dù ngon đến mấy, cũng chẳng ai muốn bỏ ra 56 NDT (200.000đ) chỉ để gặm một miếng xương bò không thịt.

Cửa hàng canh xương bò vắng tanh, chi phí ròng mỗi ngày hơn 2.000 NDT (7,1 triệu đồng). Anh Khải vô cùng lo lắng bởi ngày nào cũng coi như lỗ vốn.

Tuy nhiên, với đầu óc kinh doanh nhạy bén, anh lập tức nghĩ ra cách mở một quán mì ngay cạnh nhà hàng canh xương bò. Giá một bát mì chỉ 10 NDT (35.7000đ), có thể nói là rất rẻ. Song song với đó, anh thêm thực đơn của quán canh xương bò vào thực đơn của quán mì. Nếu muốn ăn xương bò kèm mì, thực khách chỉ cần trả thêm mười mấy NDT.

Xương bò được hầm kỹ đến độ hoàn hảo, vẫn còn dính chặt những miếng thịt và nước dùng từ xương bò lại thơm ngon hơn. Nước dùng từ xương bò ăn kèm với mì giúp hương vị trở nên hấp dẫn gấp bội.

Nhờ vậy, chỉ mất một tháng để khách hàng quen với sự kết hợp ẩm thực độc đáo này. Có khách hàng đã quen đến mức cảm thấy khó chịu khi ăn mì không có xương bò.

Dần dần, doanh số bán xương bò tăng lên, thậm chí đạt tới hàng chục ngàn nhân dân tệ mỗi tháng, vượt xa doanh số bán mì hầm.

Tô Quốc Khải đã tận dụng “chiến thắng” này, chế biến đầu bò và huyết bò thành những món ăn ngon, nhờ đó mà những bộ phận tưởng như bị bỏ đi này lại rất được ưa chuộng, giá cả cũng ngang ngửa với thịt bò.

Ngày nay, nhà máy chế biến và nhà hàng của Tô Quốc Khải đã phát triển vượt bậc, đạt doanh thu hàng năm hơn 26 triệu NDT (gần 93 tỷ đồng).