Đại gia vàng lãi lớn, con gái Chủ tịch sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết trong quý 2/2022, doanh nghiệp của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận doanh thu đạt 8.068 tỷ đồng và 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 81,1% và 64,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính riêng tronng tháng 6 vừa qua thì PNJ đạt 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mặc dù vậy khoản lợi nhuận này cũng đã tăng gần 61% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 18.210 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.088 tỷ đồng; tăng 56,5% về doanh thu và tăng 48% về lợi nhuận so với nửa đầu năm ngoái.

Với kết quả kinh doanh này, PNJ của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã đạt khoảng 70,5% mục tiêu doanh thu và 82,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2022 chỉ sau 6 tháng.

PNJ cho biết quý 1 năm nay ghi nhận sức mua hồi phục sau Covid-19 và thị trường mua sắm đầu năm sôi động. Tuy nhiên sang quý 2, thị trường bán lẻ có sự suy giảm.

Ái nữ Trần Phương Ngọc Hà nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang sở hữu khối tài sản hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, doanh thu bán lẻ lũy kế 6 tháng tăng 61,9% so với cùng kỳ. Doanh thu sỉ tăng 30,1% và doanh thu vàng 24K lũy kế 6 tháng tăng 65,6% so với cùng kỳ do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao.

Biên lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng đạt 17,6% so với mức 18,6% cùng kỳ 2021 chủ yếu do sự tăng trưởng của doanh thu vàng 24K và thay đổi cơ cấu hàng hóa của kênh bán lẻ.

Tổng chi phí hoạt động nửa đầu năm tăng 45,9% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 54,6%, giảm so với mức 55,6% cùng kỳ 2021.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng của PNJ trong nửa đầu năm, khối tài sản của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và 3 ái nữ cũng ghi nhận tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu PNJ.

Cụ thể trong nửa đầu năm 2022, bất chấp đà giảm mạnh hơn 20% của thị trường chứng khoán Việt Nam thì mã cổ phiếu PNJ vẫn ghi nhận mức tăng tới 33,6%. PNJ trở thành một trong những mã cổ phiếu hiếm hoi ghi nhận mức tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022.

Mặc dù PNJ đã quay đầu giảm trong tháng 7, nhưng với mức giá đóng cửa ngày 21/7, khối tài sản của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cùng 3 ái nữ vẫn ghi nhận mức tăng hơn 18,5% so với đầu năm.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, bà Trần Phương Ngọc Hà con gái út của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung sở hữu khối tài sản hơn 1.048 tỷ đồng, đây cũng là ái nữ sở hữu khối tài sản lớn nhất trong gia đình nữ Chủ tịch PNJ.

Bà Trần Phương Ngọc Giao nắm giữ khối tài sản trị giá gần 826 tỷ đồng, bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 657 tỷ đồng. Trong đó, nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 727,7 tỷ đồng.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/dai-gia-vang-lai-lon-con-gai-chu-tich-so-huu-tai-san-hon-1000-ty-don...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/dai-gia-vang-lai-lon-con-gai-chu-tich-so-huu-tai-san-hon-1000-ty-dong-c6a7784.html