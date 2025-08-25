Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá vàng

SJC Mua 125,900 Bán 126,900

PNJ Mua 118,800 Bán 121,800

Tỷ giá

USD Mua 26,090 Bán 26,480

EUR Mua 29,968 Bán 31,548

Giá vàng hôm nay 25-8: Vàng miếng SJC xuất hiện mốc đỉnh mới 128,3 triệu đồng/lượng

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng miếng SJC hôm nay xuất hiện mức đỉnh mới đối với vàng miếng SJC bất chấp giá thế giới giảm nhanh khi vừa mở cửa.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới, chênh lệch với vàng nhẫn nới rộng

Sáng 25-8, giá vàng miếng SJC tiếp tục leo dốc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng mua vào và 126,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức giá cao nhất từng được niêm yết chính thức với vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, trên thị trường, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM còn đẩy giá vàng miếng SJC lên 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,3 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua – bán tại các cửa hàng này chỉ còn khoảng 800.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng, được giao dịch quanh 118,8 triệu đồng/lượng mua vào và 121,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Khoảng cách giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn hiện đã nới rộng lên đến 5,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC xuất hiện mốc 128,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC xuất hiện mốc 128,3 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được giao dịch ở mức 3.362 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với phiên cuối tuần. Giá vàng thế giới sáng giảm khi vừa mở cửa, ngược dòng dự báo của giới phân tích và nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay 25-8: Vàng miếng SJC xuất hiện mốc đỉnh mới 128,3 triệu đồng/lượng - 2

Hiện quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 107,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn gần 14 triệu và vàng miếng SJC gần 19,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch tiến sát mốc kỷ lục khoảng 20 triệu đồng/lượng giai đoạn trước đó.

Giá vàng miếng SJC liên tục lập những mốc đỉnh mới

Giá vàng miếng SJC liên tục lập những mốc đỉnh mới

Giá vàng tăng hơn 3 triệu/tuần, chưa bao giờ SJC cao đến thế
Giá vàng tăng hơn 3 triệu/tuần, chưa bao giờ SJC cao đến thế

Sáng nay (25/8), giá vàng miếng SJC trên đỉnh cao gần 127 triệu đồng/lượng sau khi tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong 1 tuần qua. Dự báo giá vàng có...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phương, Đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2025 09:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN