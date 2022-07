Lãi lớn từ nuôi heo, bán chuối, bầu Đức có thêm bước đi mới

Thông tin đến các cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL- HAG) cho biết doanh nghiệp ghi nhận lãi lớn trong nửa đầu năm 2022 nhờ nuôi heo và bán chuối.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2022, HAG tiêu thụ đến 82.529 con heo thịt và 109.807 tấn chuối (trong đó chuối cho xuất khẩu là 81.569 tấn và 28.238 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi).

Doanh thu nửa đầu năm nay đạt tổng cộng 1.867 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chủ lực vẫn đến từ ngành cây ăn trái khi mang về 1.094 tỷ; tiếp đến là ngành chăn nuôi thu 439 tỷ và ngành phụ trợ đạt 334 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, HAG của bầu Đức báo lãi 531 tỷ đồng sau thuế. So với kế hoạch kinh doanh cả năm là 4.800 tỷ doanh thu và 1.120 tỷ đồng lợi nhuận thì HAGL đã thực hiện được lần lượt 39% chỉ tiêu doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong nửa đầu năm 2022, HAG của bầu Đức đang lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tại tỉnh Gia Lai trong nửa cuối năm.

Bầu Đức dự chi hơn 1.300 tỷ đồng để mở rộng quy mô dự án trồng trọt, chăn nuôi tại tỉnh Gia Lai

Theo đó, HAG cho biết đã nhận được quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững tại tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho phép công ty phát triển dự án tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă thuộc huyện Mang Yang; các xã Phú An, Cư An, Yang Bắc thuộc huyện Đăk Pơ và xã Thành An thuộc thị xã An Khê.

Quy mô dự án bao gồm trồng các loại trái cây với tổng diện tích gần 1.550 ha và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 24.000 con heo giống cùng 560.000 con heo thịt trên diện tích 108 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 1.852 tỷ đồng; trong đó hơn 538 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có từ tỉnh Gia Lai và vốn hỗ trợ từ HAGL là 1.313 tỷ đồng.

Tiến độ dự kiến trong nửa cuối năm là tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong một báo cáo trước đó, doanh nghiệp của bầu Đức khẳng định đã hoàn thiện 9 cụm chuồng trại vào cuối tháng 5. Các cụm này có thể duy trì nuôi hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Do đó, nếu có thể phát triển dự án 560.000 con heo thịt trên diện tích 108 ha tại dự án ở Gia Lai như trên thì HAGL sẽ hoàn tất kế hoạch cung cấp 1 triệu heo thịt mỗi năm ở mảng chăn nuôi.

Cùng với đó, HAG của bầu Đức cũng đã công bố hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Theo đó, HAG sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền huy động dự kiến là gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, HAG sẽ bổ sung vốn lưu động cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (500 tỷ đồng) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Đồng thời bổ sung vốn gần 700 tỷ cho cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai).

Đồng thời HAG dành 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

