Đại gia Việt bán xe Trung Quốc bị xử lý vi phạm

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết là CTCP Ô tô TMT (HoSE-TMT), có địa chỉ tại tòa nhà Coninco, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Theo đó, cổ phiếu TMT bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM của Tổng giám đốc HoSE.

Lý do là lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 của TMT Motors âm hơn 215 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025. Cổ phiếu chưa đáp ứng quy định về Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định của Hội đồng thành viên HoSE.

Cổ phiếu TMT chưa được giao dịch ký quỹ theo thông báo của HoSE.

Cổ phiếu TMT thuộc diện cảnh báo thông thường đồng nghĩa với rủi ro cao và khiến các nhà đầu tư e ngại. Giao dịch cũng giảm mạnh và có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

Cũng theo báo cáo tài chính bán niên, TMT có vốn góp của chủ sở hữu là gần 373 tỷ đồng. Với lỗ lũy kế như trên, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 167 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của TMT còn rất lớn cho dù trong 6 tháng đầu năm TMT Motors đã có kết quả kinh doanh khá tích cực, lãi gần 55 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 99 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. TMT có lãi nhờ chiến dịch giải phóng hàng tồn kho trước đó, tất toán nợ trước hạn các khoản vay ngân hàng.

Một chiếc xe được TMT Motors phân phối với giá 399 triệu đồng. Ảnh: TMT Motors

Trước đó, TMT Motors thua lỗ triền miên nhiều quý, kể từ quý cuối năm 2023, đỉnh điểm lỗ gần 123 tỷ đồng trong quý IV/2024, sau khi đã lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý II/2024 và lỗ khoảng 93 tỷ đồng trong quý III/2024 do bán hàng dưới giá vốn, chi phí tài chính quá cao, hàng tồn kho lớn.

Ông lớn bán xe điện Trung Quốc lỗ quá nửa vốn điều lệ vào cuối năm 2024 và lý do được giải thích là do “khó khăn kinh tế chung, bất động sản đóng băng, nguy cơ về lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu…” khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu.

Năm 2025, TMT đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 3.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm nay, TMT mới hoàn thành khoảng 32% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.