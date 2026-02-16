4 loại trà uống thay nước ngọt ngày Tết vừa giữ dáng, vừa đẹp da

Những ngày Tết nhiều bánh mứt, nước ngọt có ga dễ khiến cơ thể tiêu thụ quá mức đường và calo, gây đầy bụng, khó tiêu, thừa năng lượng, dễ tích tụ thành mỡ. Thay vào đó, việc tiêu thụ các loại trà vừa nhẹ bụng, giúp thanh nhiệt, lại hỗ trợ tiêu hóa và có lợi cho sức khỏe. Một tách trà ấm không chỉ làm dịu vị giác sau bữa ăn nhiều đạm, còn mang lại cảm giác thư thái, không lo quá tải sức khỏe.

Trà hibicus

Trà hibicus (bông bụp giấm/atiso đỏ) có hàm lượng vitamin C cao, nhờ đó chống lại các gốc tự do, bảo toàn cấu trúc collagen và kích thích sản sinh collagen. Loại trà này còn chứa anthocyanins, có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả, tránh nếp nhăn, bảo vệ da và cải thiện độ đàn hồi. Loại trà này không chứa caffeine nên không ảnh hưởng giấc ngủ. Trà hibicus cũng có lượng calo thấp và khả năng hỗ trợ trao đổi chất, giúp cơ thể xử lý carbohydrate tốt hơn, đồng thời chất lợi tiểu tự nhiên giúp giảm tình trạng tích nước, góp phần loại bỏ bớt nước dư thừa, giảm sưng, phù nhẹ ở mặt hay cơ thể.

Trà hibicus ít calo, giàu vitamin C, có màu sắc đẹp mắt, phù hợp bày biện, mời khách dịp Tết.

Trà bạc hà

Công dụng nổi bật nhất của trà bạc hà là làm dịu triệu chứng khó tiêu, đầy hơi - những vấn đề tiêu hóa dễ gặp phải trong ngày Tết. Trà bạc hà có mùi hương the mát tự nhiên, được cho là giúp làm dịu cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các cơn thèm đồ ngọt hay đồ nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, trà bạc hà không chứa calo, lại hỗ trợ tiêu hóa tốt, nên thường được nhiều người lựa chọn trong thực đơn giữ dáng nhẹ nhàng mỗi ngày.

Với làn da, đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn của bạc hà giúp làm dịu da bị kích ứng, ngăn ngừa mụn, cải thiện vết thâm sau mụn. Ngoài ra, loại trà này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của các gốc tự do. Điều này có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa, giảm xuất hiện nếp nhăn và giữ cho làn da tươi trẻ.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là thức uống thảo dược lý tưởng giúp giữ dáng, đẹp da nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải độc và chống oxy hóa cao. Uống trà hoa cúc đều đặn hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, làm sáng da, giảm mụn, se khít lỗ chân lông và chậm quá trình lão hóa. Trà còn làm dịu da, giảm quầng thâm mắt và mỡ máu, mang lại làn da rạng rỡ.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm tình trạng viêm, hạn chế tác hại gốc tự do gây ra cho làn da, cơ thể.

Caffeine trong trà xanh có thể giúp ức chế cơn thèm ăn, thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo và tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể. Ngoài ra, catechin trong thức uống này còn ảnh hưởng đến các hormone gây đói (như leptin và gastrin), nhờ đó giảm cơn đói, hạn chế sa đà vào các món kém lành mạnh trong ngày Tết.

Trà xanh chứa nhiều EGCG (Epigallocatechin gallate), tạo ra enzyme chống oxy hóa tự nhiên GSTP1 giúp bảo vệ ADN khỏi stress oxy hóa. Nhờ những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này, trà xanh được coi là một trong những thức uống chống lão hóa hiệu quả bậc nhất, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại, duy trì sức khỏe lâu dài và làm chậm tốc độ lão hóa.