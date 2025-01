5 loại trái cây quen thuộc ngày Tết giúp da đẹp dáng thon

1. Chuối

Chuối là thực phẩm quen mặt trong các thực đơn giảm cân.

Chuối giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất như kali, magiê, mangan giúp điều chỉnh mức insulin trong cơ thể, tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chuối còn giàu chất chống oxy hóa, giúp làm đẹp da từ bên trong. Chuối có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hay thêm vào món salad, yến mạch, sữa chua...

2. Dưa hấu

Dưa hấu chứa hàm lượng lớn là nước, giúp cấp ẩm cho da, làm đẹp da từ bên trong. Dưa hấu cũng chứa ít calo, ít đường, là loại quả giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

3. Bưởi

Bưởi rất tốt cho làn da, vóc dáng.

Bưởi là loại quả thường được thêm vào thực đơn giảm cân nhờ chứa ít calo, ít đường, lại giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Bưởi giàu chất chống oxy hóa, giúp làm đẹp da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

4. Táo

Táo chứa nhiều nước, vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp chống viêm, ngăn ngừa tác hại của gốc tự do, làm chậm tốc độ lão hóa. Táo còn chứa ít calo, giúp tăng cảm giác no, giảm sự thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

5. Cam

Ăn cam giúp làm đẹp da từ bên trong, làm chậm tốc độ lão hóa.

Cam chứa ít calo, giàu vitamin C, giúp tăng cường khả năng đốt cháy chất béo. Vitamin C còn giúp tăng sinh collagen, duy trì làn da mịn màng, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.