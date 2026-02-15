Sắc vóc 3 mỹ nhân đảm nhận vai nữ chính trong cuộc đua phim Tết 2026

"Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng dịp Tết của Phương Anh Đào sau 2 năm vắng bóng. Trong phim, cô vào vai Ngọc - người mẹ đơn thân mang quá khứ phức tạp.

Phương Anh Đào cho biết cô mong muốn mang đến sự tươi mới, táo bạo so với trước đây. Quá trình chuẩn bị cho vai diễn, diễn viên tập luyện nghiêm ngặt nhiều bài tập thể lực để đảm bảo các cảnh quay hành động. Phim cũng đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau "Mai" - tác phẩm đạt doanh thu 550 tỷ đồng dịp Tết 2024.

Phương Anh Đào sinh năm 1992, quê ở Bạc Liêu (cũ). Cô bắt đầu được biết đến từ phim độc lập "Nhắm mắt thấy mùa hè" (2018). Sau đó cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh.

Nữ diễn viên cân bằng tinh thần, giữ tâm trạng thoải mái, tích cực nhờ yoga. Nhờ ăn uống và tập luyện khoa học, Phương Anh Đào được khen sắc vóc trẻ trung.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào có sự nghiệp thành công sau nhiều năm làm nghề. Từ thành công của phim "Mai", Phương Anh Đào có danh xưng "mỹ nhân trăm tỷ", được khán giả và giới chuyên môn công nhận thực lực.

Đoàn Minh Anh đảm nhận vai nữ chính An trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang. Cô đóng cặp cùng diễn viên Anh Tú Atus.

Theo Trường Giang, ban đầu, đến sát ngày bấm máy phim "Nhà ba tôi một phòng", anh vẫn chưa lựa chọn được nữ chính. Qua lời giới thiệu, nam đạo diễn mời Minh Anh đến thử vai, sau đó quyết định chọn vì đánh giá cô cùng độ tuổi với nhân vật, nhập vai tự nhiên.

Minh Anh sinh năm 2008, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Từ khi 7 tuổi, cô đóng quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Nữ diễn viên trẻ từng tham gia một số phim, trong đó nổi bật nhất là vai chính trong “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2025.

Minh Anh sở hữu nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng, toát lên nét cuốn hút riêng. Cô ghi điểm nhờ gương mặt sáng, nụ cười tự nhiên và thần thái đúng chuẩn “nàng thơ”.

Bên cạnh diễn xuất, Minh Anh thường được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh. Hiện cô theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM.

Pháo được xem là một "ẩn số" trong cuộc đua phim Tết năm nay khi đóng chính trong "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành. Việc một nữ rapper lần đầu đóng phim lại được tin tưởng giao vai chính nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Qua chương trình "Em xinh say hi", Trấn Thành gọi Pháo đến casting và cô không làm anh thất vọng. Anh nói Pháo có tâm hồn đặc biệt, là những khối đối lập: “Ngây thơ có, đàn bà có, nhẹ nhàng có, nữ tính có, mạnh mẽ có, yếu đuối có, thú vị lắm”.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, là một trong những rapper trẻ của làng giải trí Việt. Cô gây ấn tượng với các ca khúc được giới trẻ yêu thích và trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của giới rap Việt.

Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng âm nhạc, Pháo còn thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Năm 2025, cô cắt đầu đinh để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Từ đó đến nay, kiểu tóc cá tính này cũng gắn bó với hình ảnh của nữ rapper sinh năm 2003.