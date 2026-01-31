3 loại trà mùa đông vừa giữ ấm vừa hỗ trợ giảm mỡ bụng

Trong Đông y, mùa đông thuộc về hành thủy, liên quan đến tạng thận. Để duy trì sức khỏe và vóc dáng trong mùa này, nguyên tắc cốt lõi là "ôn bổ dương khí" (làm ấm năng lượng bên trong). Khi cơ thể đủ ấm, quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất diễn ra trơn tru, từ đó ngăn chặn sự tích tụ của "đàm thấp" hay chính là mỡ thừa theo cách gọi của y học hiện đại.

Dưới đây là các loại trà vừa giữ ấm cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ, giúp bạn duy trì vóc dáng trong mùa đông.

1. Trà gừng và mật ong giảm mỡ bụng

Gừng (sinh khương) là vị thuốc có tính ấm, vị cay, tác động trực tiếp vào các kinh tỳ, vị, phế.

Công dụng: Gừng chứa hai hợp chất quan trọng là gingerol và shogaol. Khi đi vào cơ thể, chúng tạo ra hiệu ứng nhiệt giúp tăng nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đốt cháy calo. Gừng cũng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm nồng độ cortisol (hormone gây tích mỡ bụng khi stress) và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn trong mùa lạnh.

Cách dùng: 3-5 lát gừng tươi hãm cùng nước sôi, thêm một chút mật ong nguyên chất để điều hòa vị.

Các loại trà dược liệu không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn là một liệu pháp hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

2. Trà vỏ quýt (trần bì) và quế chi

Trần bì (vỏ quýt khô lâu năm) là vị thuốc quý trong Đông y giúp lý khí, hóa đờm (giảm mỡ). Kết hợp với quế chi có tính đại nhiệt, đây là bài trà giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả cho người thể hàn.

Vỏ quýt chứa nhiều chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid, đặc biệt là hesperidin, giúp điều hòa chuyển hóa lipid. Quế có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tích trữ năng lượng dư thừa thành mỡ dưới da. Sự kết hợp này thúc đẩy lưu thông khí huyết, giúp giảm tình trạng tích nước (phù nề) và mỡ nội tạng, mỡ bụng ở những người có cơ địa hay lạnh tay chân.

Cách dùng: Rửa sơ các nguyên liệu qua nước sạch, cho vào ấm, hãm với khoảng 250 - 300ml nước sôi, đậy nắp và đợi khoảng 10 - 15 phút để hoạt chất flavonoid và tinh dầu quế tan ra.

3. Trà hoa cúc và kỷ tử

Ít người biết rằng căng thẳng (stress) và mất ngủ trong mùa đông cũng là nguyên nhân gây tăng cân. Trà hoa cúc kết hợp kỷ tử giúp bình can, minh mục và an thần.

Kỷ tử chứa các polysaccharide giúp ổn định đường huyết và tăng cường khả năng tiêu hao năng lượng. Hoa cúc giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm sản sinh cortisol. Khi hệ thần kinh được thư giãn và giấc ngủ được đảm bảo, cơ thể sẽ sản sinh đủ hormone tăng trưởng (GH), một loại hormone tự nhiên giúp đốt cháy mỡ thừa và tái tạo cơ bắp vào ban đêm.

Cách dùng: Cho hoa cúc và kỷ tử vào cốc, dùng nước sôi (khoảng 80 - 90°C) để hãm trà. Không nên dùng nước quá sôi ngay lập tức vì có thể làm cháy cánh hoa cúc, gây đắng. Đợi 5 - 7 phút cho kỷ tử nở mềm và hoa cúc tỏa hương là có thể dùng.

4. Những lưu ý khi dùng trà thảo dược vào mùa đông

Khi sử dụng trà dược liệu cần lưu ý 3 nguyên tắc để đạt hiệu quả cao và an toàn:

Thời điểm: Nên uống trà ấm vào buổi sáng sau khi ăn hoặc vào các bữa phụ (chiều), tránh uống trà khi đói, ảnh hưởng đến dạ dày.

Nhiệt độ trà: Mùa đông nên uống trà ấm ở nhiệt độ từ 40-50°C. Uống trà lạnh sẽ gây ngưng trệ khí huyết, phản tác dụng trong việc giảm mỡ.

Không thay thế nước lọc: Trà hỗ trợ chuyển hóa nhưng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Hãy đảm bảo uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để gan và thận có môi trường đào thải độc tố và các sản phẩm phụ của quá trình đốt mỡ.