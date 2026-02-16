'Nguyệt thảo mai' stress vì tăng lên 70 kg

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh, diễn viên Hà Hương cho biết cô trở lại nghệ thuật bằng tâm thế thận trọng, coi mỗi vai diễn là cơ duyên và không đặt nặng áp lực doanh thu hay sự cạnh tranh của thị trường. Ảnh: Đức Nguyễn.

Hà Hương chia sẻ cô rời xa các dự án nghệ thuật trong hơn 10 năm để toàn tâm chăm lo cho gia đình, đặc biệt là vai trò làm mẹ của hai con. Ảnh: Đức Nguyễn.

Năm 2018, khi những trích đoạn phim Phía trước là bầu trời bất ngờ được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Hà Hương có cơ hội quay lại với nghệ thuật. Cô bắt đầu bằng những vai diễn nhỏ để làm quen lại với phim trường. Ảnh: Đức Nguyễn.

Với điện ảnh, Hà Hương cho biết vai Mai - con gái ông Mùi - trong phim Mùi phở là dấu mốc đặc biệt. Cô tiết lộ vai diễn này gần như không qua casting. Ảnh: Đức Nguyễn.

Trước đó năm 2025, Hà Hương tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam. Cả hai tác phẩm đều cho thấy cô đảm nhận những vai phụ nữ có cá tính mạnh, đanh đá. Ảnh: Đức Nguyễn.

Chia sẻ với Tiền Phong, Hà Hương cho biết cô bắt đầu nghiêm túc với việc luyện tập thể thao sau khi phát hiện mắc bệnh cường giáp vào đầu năm 2024. Thời điểm đó, việc điều trị bằng thuốc khiến cân nặng tăng nhanh, từ khoảng 58-60 kg lên gần 70 kg, ảnh hưởng lớn đến thể trạng và tâm lý. Ảnh: Đức Nguyễn.

“Lúc đầu tôi rất lo lắng vì chưa hiểu rõ về bệnh, nghe đến tuyến giáp là ai cũng sợ. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi nhận ra nguyên nhân phần lớn đến từ stress kéo dài, sinh hoạt thiếu điều độ và không vận động", Hà Hương nói. Ảnh: Đức Nguyễn.

Theo nữ diễn viên, cô đến với bộ môn pickleball một cách khá tình cờ, ban đầu chỉ với mong muốn giảm cân. “Bạn bè nói bộ môn này nhẹ nhàng nhưng giúp giảm cân, thế là tôi tập. Vì mình vẫn là diễn viên, tôi không cho phép bản thân để cơ thể quá xồ xề", cô chia sẻ. Ảnh: Đức Nguyễn.

Song song với việc điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, Hà Hương duy trì luyện tập thể thao đều đặn suốt hơn một năm qua. Nhờ sự kiên trì, cô cho biết đã giảm được khoảng 10-12 kg và dần lấy lại vóc dáng cũng như năng lượng tích cực. Ảnh: Đức Nguyễn.

Khi được hỏi có tiếc nuối nhan sắc thời thanh xuân, Hà Hương cho biết cô không có cảm giác ấy. Diễn viên nói mỗi giai đoạn cuộc đời đều có vẻ đẹp và giá trị riêng. Ở tuổi 20, cô có thanh xuân rực rỡ với vai Nguyệt, đến tuổi 30, cô có gia đình trọn vẹn và khi bước sang tuổi 40, cô trở lại với điện ảnh, tiếp tục được khán giả đón nhận. Theo Hà Hương, con người không có hai lần 20 hay 30 tuổi, điều quan trọng là sống trọn vẹn trong từng chặng đường. “Khi mình trải nghiệm hết mình ở lứa tuổi đó rồi thì mình là người hạnh phúc”, cô nói. Ảnh: Đức Nguyễn.

Nhan sắc của "Nguyệt thảo mai" ở tuổi 44. Ảnh: Đức Nguyễn.