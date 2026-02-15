7 thực phẩm giúp da tươi sáng, mịn màng đón Tết

Làn da không chỉ chịu tác động từ mỹ phẩm hay thời tiết mà còn phản ánh trực tiếp chất lượng dinh dưỡng hằng ngày. Theo tiến sĩ Susan Mitchell, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Viện Dinh dưỡng Toàn cầu Mỹ, chế độ ăn đa dạng thực phẩm tự nhiên giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, cải thiện độ đàn hồi và khả năng giữ ẩm, đặc biệt trong giai đoạn da dễ khô, xỉn màu do căng thẳng, bận rộn trước Tết.

Cá béo

Cá béo là nhóm thực phẩm được khuyến nghị hàng đầu cho làn da. Cá hồi, cá thu hay cá nục quen thuộc trong bữa cơm Việt cung cấp omega-3 giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm viêm và hạn chế mất nước. Theo tiến sĩ Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai New York (Mỹ), omega-3 còn giúp da mềm mại và giảm tình trạng kích ứng.

Cá hấp gừng là món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho da.

Gợi ý món ăn: Cá hấp gừng, cá nướng giấy bạc ăn kèm rau xanh là lựa chọn vừa ngon miệng vừa tốt cho da.

Quả bơ

Quả bơ cũng được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất béo lành mạnh, vitamin E và vitamin C. Những dưỡng chất này giúp trung hòa gốc tự do và hỗ trợ quá trình hình thành collagen.

Gợi ý món ăn: Bơ dầm ăn cùng sữa chua không đường hoặc sinh tố bơ ít đường là món đơn giản, phù hợp để bổ sung vào bữa sáng hay bữa phụ.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay hạt điều giàu vitamin E và kẽm, giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của môi trường và hỗ trợ quá trình tái tạo da. Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Emma Derbyshire cho biết vitamin E từ hạt có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa sớm.

Gợi ý món ăn: Một nắm hạt rang nhạt hoặc rắc lên salad là cách dễ đưa nhóm thực phẩm này vào khẩu phần hàng ngày.

Thực phẩm giàu beta-carotene

Khoai lang, cà rốt và gấc là những thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm Việt, giàu beta-carotene tiền vitamin A. Dưỡng chất này giúp da khỏe hơn trước tác động của ánh nắng và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào.

Khoai lang nướng là bữa phụ nhẹ nhàng giúp bổ sung năng lượng, giải tỏa căng thẳng trong những ngày cận Tết.

Gợi ý món ăn: Khoai lang nướng hoặc hấp ăn kèm sữa chua là món nhẹ nhàng, thích hợp trong những ngày cận Tết.

Rau xanh lá đậm

Rau lá xanh đậm như bông cải xanh, cải bó xôi hay rau ngót chứa nhiều vitamin C, lutein và chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ cấu trúc collagen, giảm tác hại của stress oxy hóa. Theo tiến sĩ Lauren Panoff, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, việc ăn rau xanh mỗi ngày giúp da sáng hơn và ít xỉn màu.

Gợi ý món ăn: Rau luộc chấm vừng hoặc xào nhanh với dầu ô liu là cách chế biến giữ được nhiều dưỡng chất.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn vitamin C dồi dào, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Collagen đầy đủ giúp da săn chắc và đàn hồi hơn.

Gợi ý món ăn: Salad ớt chuông trộn dầu ô liu hoặc xào cùng thịt gà nạc là món dễ ăn, hợp khẩu vị nhiều gia đình.

Đậu nành

Sữa đậu nành là thức uống rất tốt cho sức khỏe và làn da nữ giới.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành chứa isoflavone, hợp chất thực vật được cho là có lợi cho làn da, đặc biệt ở phụ nữ trưởng thành. Theo giáo sư Wendy Bazilian, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học California, isoflavone có thể hỗ trợ da mịn màng và giảm khô da theo tuổi.

Gợi ý món ăn: Đậu phụ hấp nấm hoặc sữa đậu nành không đường là lựa chọn phù hợp để dùng thường xuyên.

Bên cạnh việc chọn thực phẩm có lợi, các chuyên gia khuyến cáo uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt và thực phẩm nhiều dầu mỡ trong dịp lễ. Khi dinh dưỡng được cân đối, làn da sẽ có điều kiện phục hồi tốt hơn, mang lại vẻ tươi tắn và rạng rỡ để đón Tết.