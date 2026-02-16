Vợ Việt ở Mỹ gây sốt khi gói bánh chưng bằng khuôn Lego

Quỳnh Anh mới sang Seattle, Mỹ, vài tháng để chăm chồng đi học. Mọi thứ với cô vẫn còn mới lạ: nhịp sống, thời tiết, những con đường lạ tên. Cảm giác "ăn Tết xa nhà" vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn. May mắn là ở Seattle, Quỳnh Anh vẫn có một vài người thân. Mâm cơm ngày Tết vẫn tạm đủ các món truyền thống, dù phải linh hoạt thay đổi do nguyên liệu không phong phú như trong nước.

Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu phức tạp hơn nhiều so với khi còn ở Việt Nam.

Lá chuối được mua ở siêu thị châu Á, giá khá cao. Nếp, đậu xanh, thịt heo cũng phải chọn lựa kỹ. Cô nói "trộm vía" hương vị bánh thành phẩm không khác nhiều, nhưng công đoạn chuẩn bị phức tạp hơn so với khi còn ở nhà.

Ý tưởng dùng lego làm khuôn gói bánh được các anh chị trong gia đình gợi ý. Những miếng Lego được lấy từ bộ đồ chơi của em gái, rửa sạch và lót lá chuối bên dưới trước khi cho nếp vào nên đảm bảo vệ sinh. Từ nhỏ, Quỳnh Anh đã quen phụ gia đình gói bánh chưng mỗi dịp cuối năm. Vì vậy, khi tự tay làm lại món bánh truyền thống ở Seattle, cô không quá bỡ ngỡ. Sau khi thử nghiệm, Quỳnh Anh đánh giá "khuôn Lego rất ổn", giúp bánh vuông vức, chắc tay không kém khuôn gỗ.

Bánh chưng thành phẩm.

Bài đăng trải nghiệm gói bánh chưng bằng khuôn lego của Quỳnh Anh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Không ít du học sinh và người Việt xa xứ để lại bình luận cho biết sẽ học theo cách làm sáng tạo này để gói bánh chưng ngày Tết.