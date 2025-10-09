7 ngày uống trà dưỡng nhan giúp ngủ ngon, eo thon, da sáng mịn

Với nguyên liệu dễ tìm trong gian bếp Việt, bạn có thể bắt đầu hành trình "7 ngày dưỡng nhan" đơn giản mà hiệu quả ngay tại nhà.

Ngày 1: Trà hoa cúc, kỷ tử - An thần, sáng da

Một lịch trình uống trà đều đặn không chỉ giúp bạn ngủ sâu hơn, giảm stress, thon gọn vòng eo, mà còn mang lại làn da sáng khỏe tự nhiên.

Khởi đầu tuần mới bằng hương trà hoa cúc dịu nhẹ giúp xoa dịu thần kinh và nuôi dưỡng làn da. Flavonoid trong hoa cúc có tác dụng chống oxy hóa mạnh, kết hợp cùng kỷ tử giàu vitamin A, C giúp da sáng mịn, đều màu.

Cách pha: 5 bông hoa cúc khô, 10 hạt kỷ tử hãm nước 90°C trong 5 phút, uống trước khi ngủ 30 phút.

Ngày 2: Trà lá sen - Tiêu mỡ, nhẹ bụng

Lá sen giúp thanh nhiệt, tiêu mỡ và cải thiện hệ tiêu hóa. Một tách trà lá sen sau bữa tối giúp giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cách pha: 3 g lá sen khô, thêm một lát vỏ quýt để bớt đắng, hãm với nước sôi 10 phút, uống sau bữa ăn một tiếng.

Ngày 3: Trà gừng mật ong - Ấm bụng, đốt mỡ

Giữa tuần, cơ thể dễ mệt mỏi và chậm trao đổi chất. Gừng giúp kích thích tuần hoàn máu, trong khi mật ong có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

Cách pha: Ba lát gừng tươi hãm nước sôi 5 phút, để nguội bớt rồi thêm một thìa cà phê mật ong. Uống ấm vào buổi tối.

Ngày 4: Trà atiso - Thanh lọc gan, giảm mụn

Thời điểm lý tưởng để uống trà là sau bữa tối khoảng 60-90 phút.

Atiso chứa chất chống oxy hóa cynarin giúp thanh lọc gan, hỗ trợ đào thải độc tố. Khi gan khỏe, làn da trở nên sáng và đều màu hơn.

Cách pha: Dùng một túi trà atiso khô hãm 300 ml nước sôi 7 phút, có thể thêm vài lát chanh tươi để tăng hương vị.

Ngày 5: Trà đậu đỏ rang - Giảm sưng, lợi tiểu

Đậu đỏ giàu chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất giúp tăng tuần hoàn, giảm tích nước trong cơ thể. Uống đều giúp dáng gọn, da hồng hào.

Cách pha: Rang thơm ba thìa đậu đỏ, hãm 400 ml nước sôi 15 phút. Uống phần nước, có thể tận dụng đậu nấu cháo sáng hôm sau.

Ngày 6: Trà cam thảo - Thư giãn, dễ ngủ

Cuối tuần, một tách trà cam thảo giúp cân bằng tiêu hóa và giảm căng thẳng sau một tuần bận rộn. Hương vị ngọt tự nhiên giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Cách pha: Hai lát cam thảo khô, có thể thêm vài bông hoa cúc, hãm nước sôi 5-7 phút, uống ấm trước khi ngủ 30 phút.

Ngày 7: Trà nhụy sen, hoa nhài - An thần, phục hồi da

Kết thúc tuần bằng hương thơm thanh khiết của nhụy sen và hoa nhài giúp tĩnh tâm, ngủ sâu, phục hồi làn da sau nhiều ngày mệt mỏi.

Cách pha: Ba sợi nhụy sen và hai bông hoa nhài khô, hãm nước sôi 5 phút, uống khi còn ấm.

Lưu ý:

Không nên uống trà ngay sau bữa ăn no hoặc sát giờ ngủ. Mỗi tuần nên thay đổi xen kẽ các loại trà để cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất, tránh nhàm vị và đảm bảo hiệu quả lâu dài.