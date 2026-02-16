Lệ Quyên, Thanh Hằng chi hàng trăm triệu đồng sắm đồ hiệu đón Tết

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu rủ nhau đi sắm hàng hiệu mừng Valentine và đón năm mới. Trong khi Lệ Quyên tặng cho bạn trai quà Louis Vuitton, chàng mẫu sinh năm 1993 tặng bạn gái túi quà từ Chanel.

Dịp Tết năm nay, Lệ Quyên còn sắm thêm một chiếc túi Gucci Sylvie phiên bản da cá sấu tông màu hồng nhạt. Nữ ca sĩ cho biết chiếc túi giúp cô hoàn thiện bộ sưu tập túi xách da cá sấu đủ các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới.

Ngoài mẫu túi có giá 9.000 USD (xấp xỉ 250 triệu đồng, giá có thể tăng đến 400 triệu đồng trên thị trường mua lại), Lệ Quyên còn tậu về tủ đầm Gucci đính kết lấp lánh, giá 5.700 bảng (hơn 200 triệu đồng).

Hôm 27 Tết, sau khi kết thúc các lịch trình công việc, Thanh Hằng khoe ảnh đi sắm hàng hiệu. 'Điểm dừng chân' của cô là cửa hàng Louis Vuitton - thương hiệu mà siêu mẫu yêu thích, thường xuyên sử dụng.

Người đẹp khoe thành quả mua sắm là hàng loạt túi to, nhỏ của thương hiệu này, ước tính giá trị hàng trăm triệu đồng.

Hoa hậu Kỳ Duyên check-in mua sắm trong cửa hàng Saint Laurent. Cô khoe chiếc áo và túi xách mới tậu từ hãng.

Người đẹp Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Duy Mạnh - chi cả trăm triệu đồng để mua sắm từ các thương hiệu nội địa ở Hàn Quốc.

Cô khoe chiếc áo da 8 triệu đồng được sắm trong chuyến đi này. Quỳnh Anh còn tậu nhiều mẫu sơ mi, chân váy... có giá 4-5 triệu đồng mỗi món. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1996 chi hàng chục triệu đồng để mua túi xách Hàn Quốc tặng các nhân viên dịp Tết.