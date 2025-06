3 loại trà 'bơm' collagen cho da, không gây mất ngủ

1. Trà trắng

Trà trắng - bạch trà - được chế biến từ búp và lá non của cây trà. Do được thu hoạch từ khi non nên lá và búp còn phủ một lớp lông trắng bên ngoài. Trà trắng giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol và catechin, giúp trung hòa các gốc tự do - thủ phạm làm suy giảm collagen. Trà trắng còn có thể góp phần ức chế các enzyme phá vỡ collagen và elastin, nhờ đó bảo toàn kết cấu collagen, duy trì độ đàn hồi cho da.

Trà trắng chứa caffeine nhưng hàm lượng thấp hơn so với trà xanh, trà đen thông thường, do đó có thể giảm nguy cơ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

2. Trà Rooibos

Trà Rooibos còn gọi là hồng trà Nam Phi, có màu đỏ đậm sau khi pha và không chứa caffeine. Loại trà này có nhiều axit alpha hydroxy và kẽm, giúp da tái tạo, giảm viêm, giảm tình trạng mẩn đỏ. Trà Rooibos thúc đẩy quá trình tái tạo da, nhờ đó cải thiện da mịn màng, hạn chế tác hại do gốc tự do gây ra cho da. Do không chứa thành phần làm ảnh hưởng đến giấc ngủ nên có thể uống trà Rooibos vào buổi chiều hoặc tối.

Trà Rooibos trải qua quá trình lên men nên cũng có lợi cho sức khỏe tiêu hóa.

3. Trà hibiscus

Trà hibiscus (bông bụp giấm/atiso đỏ) có hàm lượng vitamin C cao, nhờ đó chống lại các gốc tự do, bảo toàn cấu trúc collagen và kích thích sản sinh collagen. Loại trà này còn chứa anthocyanins, có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả, tránh nếp nhăn, bảo vệ da và cải thiện độ đàn hồi. Tương tự trà Rooibos, loại trà này không chứa caffeine nên không ảnh hưởng giấc ngủ.

Hibiscus giàu vitamin C tốt cho làn da cũng như hệ miễn dịch.