Các nàng hậu dọn nhà đón Tết: Đỗ Thị Hà, Ý Nhi, Khánh Vân ai cũng đảm đang

Hoa hậu Ý Nhi đã bay từ Úc về Việt Nam để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Nàng hậu vui vẻ đăng tải clip đang miệt mài dọn nhà, lau dọn từng ngóc ngách rồi trang hoàng nhà cửa, bày biện bàn thờ. Ý Nhi tiết lộ cô rất thích dọn nhà, cũng như nấu ăn, cắm hoa và sau đó tận hưởng ngắm nhìn ngôi nhà đẹp đẽ sáng bừng.

Nàng hậu còn tiết lộ mình có thể dọn dẹp, chăm chút nhà cửa suốt cả ngày mà không mệt mỏi. Còn khán giả cũng rất thú vị khi gặp Hoa hậu Ý Nhi ở phiên bản đời thường, mặc trang phục giản dị và chăm chỉ làm việc nhà.

Từ những năm trước, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã luôn háo hức mỗi dịp Tết đến. Nàng hậu luôn vui vẻ chia sẻ hành trình đón Tết, từ chuyện đi siêu thị mua cả xe hàng đầy ắp đến cặm cụi cắm hoa, và sung sướng khi thấy lọ tuyết mai đã nở rất đẹp.

Năm nay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn đảm đang hơn nữa khi chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ từ rất sớm. Không chỉ phủ kín ngôi nhà bằng đủ loại hoa, nàng hậu còn tự tay vào bếp nấu nướng mâm cỗ cúng ngon lành, đẹp mắt và tất nhiên Tết năm nay, Đỗ Thị Hà không thể thiếu tiết mục về quê gói bánh lá.

Hoa hậu Khánh Vân đầy rạng rỡ khi ra chợ hoa Tết để mua hoa trang trí nhà cửa. Dù ăn mặc rất đơn giản, trang điểm nhẹ nhưng nàng hậu vẫn có bộ ảnh xinh lung linh bên những chậu hoa Tết rực rỡ.

Hoa hậu Thanh Thủy cùng các đàn chị Lương Thùy Linh, Thiên Ân hóa thân thành thiếu nữ miền tây cùng nhau gói bánh, may đồ, tíu tít sửa soạn cho Tết sắp đến.

Vốn đã quen nhìn các nàng hậu lộng lẫy trong váy dạ hội, nên cư dân mạng rất thích thú ngắm ba mỹ nhân mặc áo bà ba, phong thái dịu dàng chuẩn nàng thơ ngày Tết.