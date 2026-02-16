"Mốt" áo dài du xuân năm Ngựa

Hòa Minzy với áo dài màu pastel nhẹ nhàng

Đa dạng kiểu dáng áo dài

Thời trang thể hiện phong cách người mặc. Vì vậy, dù áo dài là trang phục truyền thống thì sự đa dạng về kiểu dáng, từ truyền thống đến cách tân,… cũng được các nhà thiết kế biến tấu để có thể khai thác tối đa cá tính người mặc. Điều đó tạo nên sự đa dạng, phong phú hơn cho sắc màu áo dài.

Tết Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ. Đường đua áo dài trở nên sắc màu hơn từ kiểu dáng đến chất liệu. Sao Việt cũng tham gia đường đua áo dài một cách nhiệt tình. Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe vẻ đẹp uyển chuyển với tà áo dài đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Thiết kế giữ phom dáng cổ điển với cổ cao kín đáo, tay áo dài buông thướt tha, tà chạm đất.

Trong khi đó, ca sĩ Phương Mỹ Chi lại chọn kiểu áo dài thể hiện đúng tinh thần âm nhạc dân gian mà cô đang theo đuổi. Áo dài satin óng ánh được phủ ngoài bởi lớp áo xanh lá mỏng manh, tay áo dài rộng tạo hiệu ứng lớp lang mềm mại.

Thanh Hằng với chiếc áo dài nhung sang trọng

Là một biểu tượng của thời trang, mỗi mẫu thiết kế thời trang mà Thanh Hằng chọn đều trở thành xu hướng cho giới trẻ. Chiếc áo dài nhung đen dài tay, cổ cao, tay áo rộng được kết hợp cùng kính mát tròn và bó hoa trắng nhỏ. Bức ảnh Thanh Hằng lọt top xu thế thời trang mùa Tết năm nay.

MC Thanh Thanh Huyền

Bên cạnh đó, áo dài đen thêu hoa tay dài của Phương Khánh có chất ren mỏng với lớp lót tím nhạt, tà xẻ cao, kết hợp túi xách nhỏ đính pha lê. Hòa Minzy lại mang đến sự nhẹ nhàng, giản dị với bộ tà áo xanh ngọc pastel nhạt với họa tiết tròn chìm trên nền vải mịn. Điểm đặc biệt của thiết kế này nằm ở cổ tròn rộng, tay áo phồng nhẹ.

Mỗi người một vẻ với áo dài

Ninh Dương Lan Ngọc

Trong khi đó, phiên bản áo dài của Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn với sequin hồng phấn dài tay với họa tiết hoa lớn thêu kim sa lại đưa người xem đến với không gian lãng mạn của mùa xuân xứ sở hoa anh đào.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà với chiếc áo dài trắng hồng pastel in họa tiết hoa nhỏ, chất liệu voan mỏng nhẹ trong bộ ảnh du xuân.

Đối lập với vẻ mộc mạc ấy là thiết kế áo dài trắng ren đính sequin lấp lánh toàn thân của NSƯT Kiều Anh. Với cổ tròn, tay dài, tóc cài hoa trắng và backdrop bóng bay rực rỡ, bộ ảnh mang hơi thở hiện đại, trẻ trung.

Tăng Thanh Hà với áo dài suông

Nhìn chung, đường đua áo dài Tết Nguyên đán 2026 của dàn sao Việt ghi nhận sự lên ngôi của các chất liệu cao cấp như nhung, gấm, satin, ren, voan và sequin. Đường đua áo dài Tết Bính Ngọ năm 2026 ghi nhận nhiều kiểu dáng ấn tượng, độc đáo.

Helly Tống với mẫu áo dài ren

Hoa hậu Khánh Vân theo đuổi mốt áo dài ren xuyên thấu với chi tiết ống tay loe, tạo phong cách sang trọng.

Phương Mỹ Chi với kiểu áo dài cách tân ấn tượng

Tuyết Lan hưởng ứng xu hướng áo dài đính lông vũ, phối quần sequin trong thiết kế của Adrian Anh Tuấn. Cô dùng cặp kính tròn để tạo vẻ hoài cổ.

Là một trong những xu hướng nổi bật năm nay, áo dài tà kép được Hoa hậu Phương Khánh lựa chọn. Người đẹp dạo phố với áo lụa mỏng đắp ren của Chung Thanh Phong.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Một trong những kiểu dáng được yêu thích năm nay còn có áo dài họa tiết hoa. Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Tết với thiết kế của Thủy Nguyễn.

Diễn viên Tú Oanh phối áo tà kép của Cao Minh Tiến với quần jeans và giày platform khi đi chơi trên cầu ở Long Biên.

Diễn viên Diễm My 9X chọn áo dài nhung họa tiết hoa.