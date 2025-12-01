Yên tăng tốc sau cảnh báo cứng rắn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Đồng yên đã tăng khoảng 0,5%, chạm mức 155,395 yên/USD sau khi Thống đốc Kazuo Ueda khẳng định BOJ sẽ “xem xét lợi – hại” của việc nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12. Đây được coi là tín hiệu mạnh nhất cho thấy khả năng tăng lãi suất đã ở rất gần.

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Ueda cho biết BOJ sẽ làm rõ định hướng chính sách lãi suất tương lai sau khi đưa lãi suất lên mức 0,75%, đồng thời nhấn mạnh các quyết định tháng 12 sẽ dựa trên dữ liệu về tiền lương và nhiều chỉ số kinh tế khác.

Giới phân tích nhận định đây có thể là bước chuẩn bị trước cho một đợt nâng lãi suất vào tháng 12 hoặc tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi bền vững của đồng yên sẽ phụ thuộc vào việc BOJ có tiếp tục tăng lãi suất hoặc đưa ra hướng dẫn chính sách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Yếu tố nào khiến BOJ chịu áp lực phải hành động?

Đồng yên gần đây đã rơi xuống mức thấp nhất 10 tháng, làm tăng áp lực buộc BOJ phải chấm dứt môi trường lãi suất siêu thấp kéo dài hơn một thập kỷ. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho rằng biến động mạnh và đà giảm sâu của đồng yên “không phản ánh các yếu tố cơ bản”, hàm ý thị trường đã méo mó bởi kỳ vọng chính sách.

Trước tình thế này, việc nâng lãi suất có thể giúp ổn định lại giá trị đồng yên và củng cố niềm tin của thị trường trước đà giảm kéo dài. Các nhà giao dịch hiện định giá khả năng BOJ hành động ngay trong tháng 12 cao hơn nhiều so với trước đây.

Các đồng tiền và tài sản khác phản ứng thế nào?

Ở chiều ngược lại, đồng USD suy yếu khi thị trường tài chính đánh cược mạnh vào khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản ngay trong cuộc họp tuần tới. Chỉ số USD Index gần như đi ngang ở mức 99,45 sau khi giảm 0,7% trong tuần trước.

Ngoài ra, thông tin cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo cũng khiến đồng USD chịu áp lực, đặc biệt khi nhà đầu tư kỳ vọng người kế nhiệm sẽ theo đuổi chính sách “ôn hòa” hơn.

Trong bối cảnh này, thị trường đang theo sát báo cáo việc làm Mỹ tháng 11 công bố ngày 16/12, vốn có thể định hình lộ trình lãi suất năm 2026. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng, đặc biệt khi báo cáo tháng 10 thiếu số liệu thất nghiệp do đợt đóng cửa chính phủ kéo dài nhất lịch sử Mỹ.

Trên thị trường rộng hơn, đồng euro tăng lên mức cao nhất hai tuần ở 1,16155 USD, còn bảng Anh giữ đà tăng sau khi trải qua tuần tốt nhất trong hơn ba tháng. Ngược lại, đô la Australia và New Zealand giảm nhẹ.

Thị trường ngoại hối hoạt động bình thường trở lại sau sự cố ngừng giao dịch nhiều giờ tại CME Group tuần trước – sự cố đã ảnh hưởng đến đồng loạt thị trường từ cổ phiếu đến hàng hóa.

Cùng thời điểm, thị trường tiền số tiếp tục chịu áp lực lớn: Bitcoin giảm 5,7% xuống 85.949 USD, trong khi Ether mất 6,4% còn 2.828 USD.