Đồng Yên cắm đầu lao dốc, Nhật Bản tiếp tục cảnh báo nóng

Đồng Yên Nhật đã giảm xuống mức 150.32 so với USD sau khi dữ liệu bán lẻ và thị trường lao động Mỹ mạnh hơn dự kiến. Điều này làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, gây áp lực lên đồng Yên.

Những số liệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ khiến nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, trong khi lãi suất ở Nhật Bản vẫn ở mức thấp. Sự chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật đã tạo ra động lực đẩy đồng Yên yếu đi so với đô la Mỹ.

Atsushi Mimura, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, đã lên tiếng cảnh báo về những biến động "một chiều" và "bất ngờ" của thị trường tiền tệ. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Nhật sẽ theo dõi thị trường ngoại hối với mức độ khẩn cấp cao, bao gồm cả các hoạt động đầu cơ.

Sau lời cảnh báo của Mimura, đồng Yên đã hồi phục nhẹ, trở lại mức 149.88 so với USD. Tuy nhiên, những bình luận của ông không cho thấy rằng Nhật Bản sẽ can thiệp ngay lập tức vào thị trường tiền tệ, mà chỉ đánh dấu mốc 150 là một ngưỡng đáng quan sát kỹ lưỡng.

Đồng Yên giảm mạnh trong thời gian gần đây

Tính từ đầu năm 2024, Nhật Bản đã chi hơn 100 tỷ USD để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng Yên. Đợt can thiệp gần nhất được cho là vào ngày 12 tháng 7, khi đồng Yên giảm xuống khoảng 158.76 so với đô la Mỹ.

Việc can thiệp của Nhật Bản thường nhằm ngăn chặn đồng Yên giảm quá sâu, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, hiệu quả của những đợt can thiệp này phụ thuộc nhiều vào diễn biến của lãi suất tại Mỹ, nơi các chính sách tiền tệ của Fed có thể tạo ra áp lực lên đồng Yên.

Tương lai của đồng Yên sẽ phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng về lãi suất tại cả Mỹ và Nhật Bản trong những tháng tới. Nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục vượt qua dự báo, Fed có thể sẽ duy trì lãi suất cao hơn, tiếp tục gây áp lực lên đồng Yên.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, do sự phức tạp của bầu cử tổng quát sắp tới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo rằng BOJ có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau, giúp hỗ trợ phần nào cho đồng Yên.

Nguồn: [Link nguồn]