Yên Nhật lao dốc suốt quý qua: Chuyên gia vẫn bất ngờ dự báo sắp tăng 10%

Morgan Stanley nhận định rằng tỷ giá USD/JPY hiện đang “tách rời khỏi giá trị hợp lý”. Nếu mối quan hệ này quay lại quỹ đạo cũ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh do Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD sẽ yếu đi và đẩy đồng yên tăng giá.

Các chiến lược gia của ngân hàng, bao gồm Matthew Hornbach, cho rằng áp lực tăng của yên sẽ diễn ra chủ yếu trong quý I/2026. Việc Fed cắt giảm lãi suất liên tiếp được xem là chất xúc tác khiến lợi suất Mỹ giảm, kéo giá trị hợp lý của USD/JPY xuống theo.

Hiện bối cảnh kinh tế Mỹ ghi nhận nhiều dấu hiệu giảm tốc, càng củng cố kịch bản Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh hơn.

Theo Morgan Stanley, chính sách tài khóa của Nhật Bản hiện không mang tính mở rộng mạnh, điều này khiến tác động hỗ trợ cho đồng yên không đủ bền vững trong dài hạn.

Khi kinh tế Mỹ phục hồi trong nửa cuối 2026, nhu cầu với các giao dịch “carry trade”, vay yên lãi suất thấp để mua tài sản sinh lời cao có thể quay trở lại, gây áp lực giảm lên đồng yên.

Nói cách khác, yên có thể mạnh lên vào đầu năm, nhưng xu hướng yếu đi vẫn có khả năng quay trở lại khi chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản mở rộng trở lại.

Yên đang yếu đi vì đâu, và vì sao đây vẫn là đồng tiền kém nhất nhóm G10?

Mặc dù triển vọng trung hạn được xem là tích cực, đồng yên hiện vẫn là đồng tiền tệ tệ nhất trong nhóm G10, giảm 5,6% trong quý này so với USD.

Nguyên nhân chính gồm: Lo ngại rằng kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Sanae Takaichi có thể làm xấu đi tình hình tài khóa Nhật Bản. Kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong ngắn hạn đang phai dần.

Hai yếu tố này khiến yên bị bán mạnh dù các quan chức Nhật Bản liên tục bày tỏ quan ngại, thậm chí ám chỉ khả năng can thiệp. Tuy nhiên, các tuyên bố này đến nay vẫn chưa tạo tác động đáng kể lên thị trường.

Nhật Bản có can thiệp để cứu đồng yên?

Với tỷ giá dao động quanh mức 157 yên đổi 1 USD, rủi ro Nhật Bản can thiệp ngoại hối đang được giới đầu tư đặt lên bàn cân. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama đã nhiều lần nêu rõ rằng can thiệp là một lựa chọn. Tuy nhiên, thị trường hầu như không phản ứng, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa tin vào khả năng hành động thực sự.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Tăng trưởng Kinh tế Minoru Kiuchi cho biết chính phủ đang “theo dõi chặt chẽ” mọi biến động, bao gồm các hành vi đầu cơ, với mức cảnh giác cao.