Đồng USD sắp có tuần giảm mạnh nhất trong 4 tháng: Điều gì đang diễn ra trên thị trường tiền tệ?

Đồng USD đã liên tục suy yếu trong tuần qua, chủ yếu do thị trường bắt đầu định giá rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2025 – sớm và mạnh hơn nhiều nền kinh tế lớn khác. Điều này khiến USD mất lợi thế chênh lệch lãi suất vốn đã hỗ trợ đồng tiền này suốt hai năm qua.

Bên cạnh đó, thị trường Mỹ đóng cửa vì Lễ Tạ Ơn khiến thanh khoản mỏng, làm biến động trong giao dịch ngoại hối trở nên mạnh hơn bình thường. USD Index dù tăng nhẹ 0,1%, vẫn đang hướng đến mức giảm tuần lớn nhất kể từ tháng 7.

Theo giới phân tích, khi nhà đầu tư bắt đầu chuyển tầm nhìn sang năm 2026, USD có thể không còn là lựa chọn ưu tiên. Một số nhận định cho rằng nếu ông Kevin Hassett – người ủng hộ mạnh mẽ việc hạ lãi suất – trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, đây sẽ là cú sốc tiêu cực cho USD.

Điều gì giúp đồng yên Nhật nhích lên dù kinh tế Nhật Bản còn nhiều thách thức?

Đồng yên tăng 0,2% lên mức 156,11 yen/USD nhờ giọng điệu cứng rắn hơn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Việc BoJ dần rút khỏi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng khiến thị trường kỳ vọng Nhật có thể tăng lãi suất trong tương lai gần – yếu tố có lợi cho đồng yên.

Ngoài ra, do thanh khoản thị trường mỏng, giới phân tích cho rằng đây có thể là thời điểm phù hợp để nhà chức trách Nhật Bản cân nhắc can thiệp bảo vệ yen. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Tokyo vẫn muốn hành động sau khi xuất hiện các dữ liệu bất lợi cho USD để việc can thiệp hiệu quả hơn.

Đồng thời, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là đàm phán hòa bình Ukraine cũng tạo áp lực nhẹ lên USD và giúp yên hưởng lợi.

Vì sao đô New Zealand tăng mạnh dù ngân hàng trung ương nước này vừa cắt giảm lãi suất?

Đô New Zealand (NZD) đã bật lên đỉnh ba tuần, tăng khoảng 2% chỉ trong hai ngày sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) chuyển sang giọng điệu “diều hâu”. Dù vừa cắt lãi suất, RBNZ cho biết họ đã thảo luận khả năng giữ nguyên lãi suất và nhấn mạnh chu kỳ nới lỏng có thể đã kết thúc.

Các dữ liệu kinh tế tích cực – như doanh số bán lẻ tăng trong quý III và niềm tin doanh nghiệp lên mức cao nhất trong một năm – củng cố niềm tin rằng lãi suất New Zealand có thể tăng trở lại vào cuối năm 2026. Điều này tương phản hoàn toàn với kỳ vọng về Fed, nơi thị trường đang định giá hơn 90 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Nhờ đó, NZD trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất khu vực.

Điều gì khiến đô Australia (AUD) tiếp tục đi lên?

AUD đang hưởng lợi nhờ báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến tại Australia, làm tăng nhận định rằng chu kỳ giảm lãi suất đã dừng lại. Với lợi suất trái phiếu 3 năm và 10 năm lần lượt ở mức 3,86% và 4,5% – cao nhất nhóm G10 – đồng AUD đang được cho là “rẻ” so với nền tảng vĩ mô.

Hiện AUD giao dịch quanh mức 0,6536 USD, nằm giữa biên độ giá kéo dài suốt 18 tháng qua. Một yếu tố đáng chú ý là AUD thời gian gần đây bám sát diễn biến nhân dân tệ hơn là lãi suất. Do nhân dân tệ đi lên mạnh trong vài phiên gần đây nhờ sự điều tiết của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, AUD cũng được hưởng lợi theo.

Nhìn chung, kỳ vọng lạm phát và triển vọng lãi suất của Australia đang giúp AUD giữ nhịp tăng ổn định.

Bảng Anh và euro diễn biến thế nào trong bức tranh tiền tệ toàn cầu?

Bảng Anh tiếp tục tăng nhẹ lên 1,3265 USD, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8. Nguyên nhân đến từ ngân sách mới của Anh, giúp giảm lo ngại về sức khỏe tài khóa quốc gia và củng cố niềm tin của thị trường đối với GBP.

Trong khi đó, euro giảm nhẹ xuống 1,1590 USD dù trước đó đã chạm đỉnh 1,5 tuần. Thị trường đang theo dõi sát các cuộc đàm phán liên quan đến hoà bình Ukraine – yếu tố có thể tác động đáng kể đến đồng euro.

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng ổn định quanh mức 7,08 USD nhờ cơ chế neo tỷ giá mạnh tay của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, qua đó tạo hiệu ứng nâng đỡ cho các đồng tiền châu Á khác.

Liệu USD sẽ còn tiếp tục suy yếu trong thời gian tới?

USD Index hiện ở mức 99,62 – đã giảm đáng kể so với đỉnh 6 tháng được thiết lập tuần trước. Nhiều nhà giao dịch tin rằng khi dòng tiền của doanh nghiệp và các quỹ hoàn tất vào cuối tuần, nhu cầu đối với USD sẽ tiếp tục suy giảm.

Ngoài yếu tố lãi suất, kỳ vọng chính trị tại Mỹ cũng gây áp lực. Nếu nhân sự điều hành Fed thay đổi theo hướng ủng hộ nới lỏng, USD có thể mất thêm động lực trong năm 2025–2026.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nếu kinh tế Mỹ duy trì sức mạnh vượt trội so với châu Âu và châu Á, USD vẫn có thể bứt phá trở lại. Diễn biến sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu kinh tế và chính sách của Fed trong các tháng tới.