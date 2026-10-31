Vụ hack 6,3 tỷ USD tiền số: Thêm dấu vết hé lộ 'ông trùm' đứng sau 'phi vụ đen'

2,5 tỷ USD biến mất trong chưa đầy 4 phút

Ngày 31/10, thông tin từ Binance cho biết vụ tấn công mạng lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa có thể phức tạp hơn đáng kể so với những nhận định ban đầu. Trong bản cập nhật điều tra thứ hai, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới xác nhận đã phát hiện thêm các điểm xâm nhập, bên cạnh chiếc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps từng được xác định là manh mối đầu tiên.

Trước đó, Binance cho biết cuộc tấn công có thể bắt nguồn từ việc máy tính của kỹ sư DevOps bị xâm nhập, cho phép tin tặc tiếp cận một môi trường vận hành dịch vụ trong hệ thống và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

Tuy nhiên, đồng CEO Binance Richard Teng khẳng định, đây không phải vụ tấn công chỉ dựa vào quyền truy cập của một nhân viên hay một thao tác đơn lẻ. Quá trình điều tra tiếp theo đã phát hiện thêm những điểm bị xâm nhập, cho thấy tin tặc có thể đã sử dụng nhiều phương thức để vượt qua các lớp bảo vệ của nền tảng.

Một trong những tình tiết đáng chú ý nhất được ông Teng tiết lộ là việc tin tặc sử dụng cơ chế tự hủy nhằm xóa các công cụ và dấu vết trong quá trình tấn công. Thủ đoạn này khiến đội ngũ kỹ thuật gặp thêm khó khăn khi tái dựng diễn biến sự cố và xác định chính xác cách thức hệ thống bị chiếm quyền.

Theo CoinDesk, cuộc tấn công còn liên quan đến EIP-7702, một cơ chế được bổ sung vào mạng Ethereum năm 2025, cho phép tài khoản ví thông thường ủy quyền thực thi mã của hợp đồng thông minh.

Trong điều kiện bình thường, tính năng này giúp người dùng thực hiện những thao tác phức tạp hơn với ví tiền mã hóa. Tuy nhiên, khi quyền ủy quyền rơi vào tay kẻ tấn công, cơ chế tương tự có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn của chủ ví.

(Ảnh minh họa)

Phân tích dữ liệu blockchain của CoinDesk cho thấy tin tặc đã sử dụng quyền ủy quyền hợp lệ để cho phép một hợp đồng thông minh độc hại điều khiển ví nóng của Binance. Chỉ trong chưa đầy 4 phút, khoảng 2,5 tỷ USD tài sản dưới dạng ETH và các token đã bị chuyển đi. Mã độc được ủy quyền có thể tiếp tục hoạt động trong gần 4 giờ, tạo điều kiện cho tin tặc tiếp cận cả những tài sản được chuyển vào ví trong khoảng thời gian này.

Theo ông Richard Teng, quyền ủy quyền được sử dụng trong vụ tấn công đã không trải qua quy trình phê duyệt thông thường của Binance. Tuy nhiên, cách thức tin tặc có được các quyền xác thực cần thiết vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Binance khẳng định đến nay chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng của các ví tiền mã hóa bị rò rỉ. Trọng tâm điều tra đang hướng tới khả năng hệ thống cấp quyền và xác thực giao dịch bị lợi dụng, thay vì chỉ là một vụ đánh cắp khóa bảo mật thông thường.

Dù vậy, cơ chế EIP-7702 mới giải thích một phần số tài sản bị đánh cắp trên mạng Ethereum, không phải toàn bộ vụ tấn công. Các giao dịch bất thường khác được ghi nhận trên nhiều blockchain sử dụng những cơ chế xác thực khác nhau.

Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví Binance trên 10 mạng blockchain, với phần lớn giao dịch được thực hiện trong khoảng 20 phút.

TRM Labs cho rằng nhóm TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ việc, dựa trên dữ liệu giao dịch và những đặc điểm tương đồng với các cuộc tấn công trước đây. Công ty này đánh giá mức độ tin cậy của nhận định là cao.

Nhóm TraderTraitor cũng từng bị các cơ quan chức năng Mỹ liên hệ với những vụ tấn công quy mô lớn trong ngành tiền mã hóa, bao gồm vụ đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD của Bybit hồi tháng 2/2025.

Tuy nhiên, Binance chưa chính thức xác nhận danh tính những người đứng sau vụ tấn công lần này. Sàn cho biết đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các đơn vị điều tra độc lập để xác định toàn bộ chuỗi sự kiện cũng như những bên có liên quan.

Binance chuẩn bị hơn 6,34 tỷ USD bù đắp tổn thất

Theo thông báo chính thức, Binance đã dành hơn 6,34 tỷ USD nguồn lực tài chính để bù đắp thiệt hại, trong đó khoảng 5 tỷ USD đã được nắm giữ dưới đúng những loại tài sản bị ảnh hưởng, gồm USDC, USDT, BTC, ETH và BNB.

Khoản tài sản tương ứng này đáp ứng khoảng 80% giá trị cần bổ sung. Binance cho biết đang tiếp tục mua những token còn thiếu thông qua thị trường giao dịch thông thường và các giao dịch thỏa thuận ngoài sàn (OTC).

Đồng CEO Richard Teng khẳng định doanh nghiệp sẽ tự chịu toàn bộ tác động tài chính của vụ tấn công, thay vì chuyển tổn thất sang khách hàng. Binance dự kiến sử dụng cả nguồn vốn của doanh nghiệp và Quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) để thực hiện cam kết này.

Theo ông Teng, phần lớn lợi nhuận tích lũy từ hoạt động kinh doanh của Binance được giữ dưới dạng tiền mã hóa và tái đầu tư vào doanh nghiệp. Đây là một trong những nguồn lực được sàn sử dụng để xử lý tổn thất lần này.

Tuy nhiên, việc Binance công bố đã chuẩn bị hơn 6,34 tỷ USD không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã được hoàn trả hoặc toàn bộ tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi.

Đối với hoạt động truy vết, Binance cho biết đã phối hợp với các tổ chức phát hành tài sản số và những đối tác trong ngành để phong tỏa khoảng 3 tỷ USD trên blockchain. Đây là một phần tài sản liên quan đến vụ tấn công đã được ngăn chặn dịch chuyển, song khả năng thu hồi thực tế vẫn phụ thuộc vào các thủ tục tiếp theo.

Nhiều tổ chức phát hành stablecoin như Tether và Circle đã tham gia quá trình phong tỏa. Việc ngăn chặn nhanh chóng một phần đáng kể tài sản bị đánh cắp được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế khả năng tin tặc chuyển đổi hoặc phân tán số tiền này.

Tuy nhiên, không phải tất cả tài sản số đều có thể bị đóng băng theo cách tương tự. Đối với Bitcoin hay Ether, việc ngăn chặn giao dịch trực tiếp trên blockchain khó khăn hơn do không tồn tại cơ chế phong tỏa tập trung giống một số stablecoin.

Song song với việc bù đắp tổn thất, Binance đang tiến hành kiểm tra toàn diện hạ tầng công nghệ, bao gồm hệ thống điện toán đám mây, thiết bị của nhân viên, cơ chế quản lý khóa bảo mật và quy trình ký xác thực giao dịch.

Sàn đã tạm dừng hoạt động rút tiền để phục vụ quá trình rà soát và khắc phục sự cố. Theo bản cập nhật mới nhất, hoạt động nạp tiền và những dịch vụ không bị ảnh hưởng vẫn được duy trì.

Binance đặt mục tiêu bắt đầu khôi phục dịch vụ rút tiền theo từng giai đoạn vào ngày 1/11, với điều kiện các hệ thống vượt qua quy trình kiểm tra an ninh. Việc khôi phục dự kiến được triển khai lần lượt theo từng loại tài sản, thay vì mở lại đồng loạt toàn bộ hoạt động.

Một cột mốc khác được thị trường chờ đợi là ngày 2/11, khi Binance dự kiến công bố kết quả cập nhật bằng chứng dự trữ tài sản (Proof of Reserves).

Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin về lượng tài sản mà nền tảng đang nắm giữ và mức độ bảo đảm cho số dư của khách hàng, qua đó cho phép người dùng đối chiếu dữ liệu công khai sau sự cố.

Trước đó, ông Richard Teng tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào ví nóng thuộc sở hữu của Binance chứ không trực tiếp làm thất thoát tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, CoinDesk cho biết một số ví bị ảnh hưởng từng xuất hiện trong dữ liệu dự trữ được Binance sử dụng để chứng minh tài sản bảo đảm cho số dư người dùng. Theo Binance, báo cáo điều tra kỹ thuật đầy đủ sẽ được công bố sau khi các thông tin được xác minh và việc tiết lộ không ảnh hưởng đến quá trình truy tìm thủ phạm.