Lương 11 triệu đồng/tháng không đủ sống, gần 5.000 nhân sự 'dứt áo ra đi' khỏi tập đoàn 116.000 tỷ chỉ trong 3 tháng

Làn sóng từ chối mức thu nhập "ổn định" giữa cơn lốc chi phí

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) hé lộ một biến động nhân sự đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng số lao động của tập đoàn còn 72.461 người, giảm 3.440 người so với đầu năm. Đáng nói, ở thời điểm cuối quý II/2026, quy mô nhân sự của GVR từng đạt 77.358 người. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2026), đã có gần 4.900 nhân sự rời khỏi tập đoàn này.

Theo Báo cáo thường niên 2025, GVR từng tự hào đảm bảo việc làm cho hơn 79.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế năm 2026 đối mặt với nhiều biến động, con số 11 triệu đồng đang dần mất đi sức hút.

Mức thu nhập 11 triệu đồng/tháng trước đây từng được xem là ổn định tại các vùng nông thôn hay nông trường nay đang chịu áp lực bào mòn khốc liệt. Giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng cao, chi phí sinh hoạt gia đình, học phí, y tế đồng loạt leo thang, cộng thêm các nghĩa vụ đóng góp và thuế phí trong giai đoạn mới khiến mức lương này trở nên "hụt hơi".

Đối với nhiều công nhân cạo mủ và lao động trực tiếp, việc trang trải cuộc sống cho gia đình 3-4 miệng ăn trở thành một bài toán vô cùng chật vật.

Sức ép lên người lao động khi lợi nhuận doanh nghiệp không đi kèm sự thảnh thơi của công nhân. GVR là tập đoàn quy mô hàng đầu Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 96,77% vốn điều lệ, hiện quản lý hơn 377.800 ha cao su (gần 264.000 ha tại Việt Nam và hơn 113.000 ha tại Lào, Campuchia) với hệ thống 113 công ty con và 16 công ty liên kết.

Trái ngược với đà sụt giảm nhân sự, kết quả kinh doanh quý III/2026 của "gã khổng lồ" này lại vô cùng rực rỡ: Doanh thu thuần quý III đạt hơn 9.506 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 484 tỷ đồng (tăng 82% so với cùng kỳ). Thu nhập khác tăng đột biến đạt 2.353 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ), trong đó tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại chiếm hơn 1.779 tỷ đồng và thu từ thanh lý cao su đạt hơn 452 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 3.679 tỷ đồng (tăng 68%), lập kỷ lục lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 25.434 tỷ đồng (tăng 24%), lợi nhuận sau thuế đạt 8.626 tỷ đồng (tăng 65%).

Hàng nghìn công nhân rời bỏ nghề cạo mủ cao su vì áp lực kinh tế.

Bài toán giữ chân người lao động thời kỳ giá cả đắt đỏ

Báo cáo cũng cho thấy chi phí quản lý doanh nghiệp của GVR tăng mạnh 45% lên 842 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự tương phản giữa lợi nhuận kỷ lục ngàn tỷ của doanh nghiệp và làn sóng gần 5.000 lao động dứt áo ra đi thể hiện rõ nét bức tranh kinh tế hiện tại:

- Lạm phát bào mòn thu nhập thực tế: Mức thu nhập 11 triệu đồng không còn đủ sức gánh vác chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

- Sức ép chi phí & nghĩa vụ tài chính: Người lao động phải chịu áp lực kép từ giá cả hàng hóa leo thang và các quy định, nghĩa vụ thuế/phí khắt khe hơn.

- Dịch chuyển lao động sang các khu vực linh hoạt: Nhiều công nhân chấp nhận rời bỏ khu vực quốc doanh để tìm kiếm các công việc tự do, công việc dịch vụ hoặc chuyển sang các khu công nghiệp có mức thu nhập cao hơn để trang trải cuộc sống.

Bài toán đặt ra cho GVR nói riêng và các tập đoàn nhà nước nói chung không chỉ là duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, mà còn là chính sách đãi ngộ, cải thiện thu nhập thực tế để giữ chân người lao động trước sức ép chi phí sống ngày càng lớn.