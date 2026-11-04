Thủ tướng nói về giá điện 'sau rất nhiều năm mới giảm'

Ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát

Ngày 4/11, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, nếu tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan tỏa được tới nền kinh tế và tới người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Đề cập các giải pháp về giá điện, xăng dầu, người đứng đầu Chính phủ cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách.

"Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng lưu ý.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức CPI 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ dịp lễ, tết cuối năm.

Đề xuất giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: VGP

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền cả về lãi suất và tỷ giá, cả về đối nội và đối ngoại. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Bộ Công Thương được giao chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể về điều chỉnh nội dung sách giáo khoa, giảm tải, xử lý vấn đề thiếu trường lớp, giáo viên, thi cử, xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Bộ Y tế có các giải pháp cụ thể để cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài…