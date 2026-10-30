Binance hé lộ nguyên nhân vụ hack 6,3 tỷ USD tiền số, tất cả có thể bắt đầu từ 1 chiếc laptop

Chiếc laptop của kỹ sư DevOps lọt vào tầm ngắm

Sáng 30/10 theo giờ Hà Nội, Binance công bố kết quả điều tra sơ bộ về sự cố an ninh mạng xảy ra trước đó một ngày, khiến thị trường tiền mã hóa toàn cầu chao đảo. Theo thông báo chính thức, cuộc tấn công có thể bắt nguồn từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập.

DevOps là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong phát triển, triển khai và vận hành hệ thống công nghệ. Tại các nền tảng tài chính số, những nhân sự này thường làm việc với hạ tầng máy chủ, phần mềm và các quy trình vận hành có yêu cầu bảo mật cao.

Theo Binance, việc máy tính của kỹ sư bị xâm nhập có thể đã tạo điều kiện cho tin tặc truy cập một service container, tức môi trường vận hành một dịch vụ phần mềm trong hệ thống, từ đó gửi các giao dịch rút tiền không được cấp phép.

Thông tin này hé lộ một hướng điều tra khác với kịch bản thường được nhắc đến trong các vụ đánh cắp tiền mã hóa, khi tin tặc trực tiếp chiếm đoạt khóa riêng để kiểm soát ví điện tử. Binance khẳng định đến thời điểm công bố thông tin, sàn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bất kỳ khóa riêng nào của ví tiền mã hóa bị rò rỉ.

Tuy nhiên, sàn chưa tiết lộ bằng cách nào tin tặc có thể xâm nhập chiếc laptop, những quyền truy cập cụ thể đã bị lợi dụng, cũng như cơ chế cho phép các giao dịch rút tiền trái phép được thực hiện.

(Ảnh minh họa)

Việc xác định nguyên nhân chính xác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi các hệ thống giao dịch tiền mã hóa thường áp dụng nhiều lớp bảo vệ, từ xác thực truy cập, phân quyền vận hành đến kiểm soát giao dịch và quản lý tài sản trên blockchain.

Nếu hướng điều tra ban đầu được xác nhận, vụ việc sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng một thiết bị làm việc trong hệ thống vận hành có thể trở thành điểm xâm nhập dẫn đến sự cố tài chính quy mô hàng tỷ USD.

Dù vậy, thông tin về chiếc laptop mới chỉ là nhận định sơ bộ của Binance, chưa phải kết luận kỹ thuật cuối cùng. Sàn cho biết sẽ công bố báo cáo phân tích toàn diện sau khi hoàn tất điều tra và xác minh các dữ kiện liên quan.

Trước khi Binance đưa ra thông báo này, các giao dịch bất thường từ những ví được cho là có liên quan đến sàn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng phân tích blockchain từ ngày 29/10.

Theo The Block, dữ liệu trên chuỗi ban đầu ghi nhận hàng tỷ USD tài sản được chuyển tới các địa chỉ ví chưa xác định. Một số chuyên gia trong ngành ước tính giá trị tài sản liên quan có thể lên tới 5,8 tỷ USD.

Đến ngày 30/10, Binance chính thức đưa ra ước tính mới, nâng tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng lên khoảng 6,3 tỷ USD. Con số này vượt xa quy mô vụ tấn công vào sàn Bybit hồi tháng 2/2025, khi khoảng 1,5 tỷ USD tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp. Nếu mức độ thiệt hại tại Binance được xác nhận đầy đủ, sự cố có thể trở thành vụ tấn công gây tổn thất lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử ngành tiền mã hóa.

Phong tỏa 3 tỷ USD, Binance cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại

Tính đến thời điểm công bố sáng 30/10, khoảng 3 tỷ USD tài sản đã được phong tỏa trên blockchain, tương đương gần 48% tổng giá trị bị ảnh hưởng theo ước tính sơ bộ của sàn.

Đây được xem là một trong những nỗ lực phong tỏa tài sản có quy mô lớn nhất từng được công bố sau một sự cố an ninh trong lĩnh vực tiền mã hóa. Trong số các doanh nghiệp tham gia ngăn chặn dòng tiền có Tether và Circle, hai tổ chức phát hành những đồng tiền ổn định có quy mô lớn trên thị trường.

Tether đã phong tỏa khoảng 1,57 tỷ USD tài sản liên quan, trong khi Circle đóng băng hơn 800 triệu USD. Ripple cũng tham gia quá trình này với khoảng 200 triệu USD tài sản được phong tỏa theo thông tin từ phía Binance.

Thông báo từ phía Binance. Ảnh: Binance

Việc các tổ chức phát hành stablecoin phối hợp nhanh chóng cho thấy một đặc điểm quan trọng của thị trường tài sản số. Dù giao dịch được ghi nhận trên blockchain, một số loại tài sản vẫn có thể chịu sự kiểm soát nhất định từ tổ chức phát hành, bao gồm khả năng đóng băng số dư tại những địa chỉ ví cụ thể.

Tuy nhiên, tài sản bị phong tỏa không đồng nghĩa với tài sản đã được thu hồi. Khả năng hoàn trả còn phụ thuộc vào quá trình truy vết, phối hợp giữa các tổ chức liên quan và các thủ tục pháp lý cần thiết.

Đối với phần thiệt hại chưa được khắc phục, Binance tuyên bố sẽ sử dụng Quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) cùng nguồn vốn của doanh nghiệp để bù đắp toàn bộ tổn thất.

SAFU được Binance thành lập nhằm xây dựng nguồn dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các sự cố an ninh có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản của khách hàng.

Cam kết bồi thường được đưa ra trong bối cảnh quy mô tài sản liên quan đến vụ việc lên tới hàng tỷ USD, đặt ra yêu cầu lớn đối với năng lực tài chính và khả năng duy trì thanh khoản của nền tảng giao dịch.

Binance khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn. Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro tiếp diễn, sàn đã tạm thời đình chỉ hoạt động nạp và rút tiền trong quá trình kiểm tra bảo mật, đồng thời thu hồi quyền cấp phép liên quan đến địa chỉ bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp cũng đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và những đơn vị phân tích blockchain nhằm truy tìm dòng tiền, xác định các đối tượng đứng sau vụ tấn công và hỗ trợ thu hồi tài sản.

Một nội dung khác được Binance cam kết thực hiện là công bố cập nhật báo cáo bằng chứng dự trữ tài sản (Proof of Reserves) sau khi hoàn tất quá trình khắc phục sự cố.

Đây là cơ chế được sàn sử dụng nhằm cung cấp thông tin về tài sản nắm giữ để bảo đảm nghĩa vụ với khách hàng. Việc cập nhật báo cáo sau sự cố có thể trở thành một trong những căn cứ quan trọng giúp thị trường đánh giá mức độ khôi phục tài sản và khả năng đáp ứng nghĩa vụ của Binance.

Theo phân tích của CoinDesk dựa trên dữ liệu dự trữ ngày 1/10, một số ví có liên quan đến các giao dịch bất thường cũng nằm trong danh sách tài sản được Binance sử dụng để bảo đảm số dư khách hàng. Điều này khiến quá trình bổ sung tài sản dự trữ và xác minh tỷ lệ bảo đảm sau vụ tấn công trở thành vấn đề được thị trường quan tâm.

Sự cố cũng gây áp lực lên giá các đồng tiền mã hóa lớn. Trong phiên giao dịch ngày 30/10, Bitcoin có thời điểm rơi xuống dưới 80.000 USD, trong khi đồng BNB gắn với hệ sinh thái Binance ghi nhận mức giảm mạnh.

Đến nay, danh tính những người đứng sau vụ tấn công vẫn chưa được Binance chính thức xác nhận. Sàn cũng chưa công bố thời điểm hoàn tất điều tra hay con số thiệt hại ròng sau khi xử lý các tài sản bị phong tỏa.