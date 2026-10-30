Bitcoin 'sập' giá: Xuống dưới 77.000 USD giữa thông tin Binance bị hack hàng tỷ USD

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Bitcoin mất hơn 4.000 USD trong 24 giờ

Thị trường tiền mã hóa toàn cầu chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh trong sáng 30/10 (giờ Hà Nội), khi Bitcoin tiếp tục xuyên thủng những ngưỡng giá quan trọng, rơi xuống vùng thấp nhất trong nhiều ngày.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, Bitcoin có thời điểm giao dịch ở mức dưới 77.000 USD, giảm khoảng 5% trong vòng 24 giờ. Biên độ dao động trong cùng khoảng thời gian trải rộng từ khoảng 77.000 USD đến hơn 81.800 USD, đồng nghĩa đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất gần 5.000 USD chỉ trong một ngày.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cũng ghi nhận Bitcoin giao dịch quanh 77.000 USD, với vốn hóa thị trường còn khoảng 1.560 tỷ USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt hơn 40 tỷ USD, tăng khoảng 64%, cho thấy hoạt động giao dịch gia tăng mạnh khi giá liên tục suy yếu.

Đợt giảm mới nhất diễn ra sau khi Bitcoin đánh mất mốc tâm lý 80.000 USD trong những phiên trước đó. Thay vì phục hồi, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán khi xuất hiện thông tin về một sự cố bảo mật nghiêm trọng tại Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Bitcoin mất mốc 77.000 USD vào khoảng 7h30' sáng 30/10 theo giờ Hà Nội. Ảnh: Investing

Áp lực không chỉ tập trung ở Bitcoin mà còn lan rộng sang nhiều đồng tiền mã hóa khác. Ethereum có thời điểm giảm xuống quanh 2.250 USD, trong khi BNB, đồng tiền mã hóa gắn với hệ sinh thái Binance, ghi nhận mức giảm trên 7%. Một số đồng tiền khác như Solana và XRP cũng chịu sức ép bán ra trong bối cảnh tâm lý thị trường xấu đi.

Diễn biến này đồng thời kích hoạt làn sóng thanh lý các vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy. Theo CryptoSlate, tổng giá trị các vị thế phái sinh tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 24 giờ tiến sát 1 tỷ USD. Trong đó, những nhà đầu tư đặt cược vào khả năng giá tăng chịu thiệt hại lớn khi thị trường bất ngờ lao dốc.

Việc hàng loạt vị thế mua bị thanh lý có thể tạo thêm áp lực giảm giá, bởi các sàn giao dịch tự động đóng vị thế khi tài sản bảo đảm không còn đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Cơ chế này khiến biến động ban đầu có thể nhanh chóng chuyển thành một đợt bán tháo trên diện rộng.

Bên cạnh yếu tố liên quan đến Binance, Bitcoin còn chịu ảnh hưởng từ diễn biến kém tích cực của thị trường tài chính Mỹ.

Trong phiên 29/10, chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 1,37%, khi cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, lao dốc 12,6% sau báo cáo kết quả kinh doanh gây thất vọng. Những lo ngại về chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo và khả năng sinh lời của các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục tác động đến khẩu vị rủi ro của giới đầu tư.

Trước đó, ngày 28/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75–4%. Tuy nhiên, có hai thành viên ủng hộ việc tăng thêm 0,25 điểm phần trăm, phản ánh sự thận trọng của giới hoạch định chính sách trước tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao.

Bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường công nghệ suy yếu và những thông tin bất lợi từ các sàn giao dịch đã tạo ra sức ép đồng thời đối với Bitcoin, vốn được xem là một trong những tài sản có mức độ biến động lớn trên thị trường tài chính.

Binance điều tra sự cố, hơn 2,38 tỷ USD stablecoin bị phong tỏa

Tâm điểm của đợt biến động lần này là Binance, sau khi xuất hiện những giao dịch chuyển tài sản quy mô lớn từ các ví được xác định có liên quan đến sàn.

Theo The Block, dữ liệu blockchain được các chuyên gia theo dõi cho thấy khoảng 3,55 tỷ USD tài sản được chuyển vào một ví chưa xác định danh tính. Sau đó, gần 900 triệu USD tiếp tục được chuyển tới những ví khác.

Ông Conor Grogan, lãnh đạo cấp cao phụ trách sản phẩm tại Coinbase, ước tính tổng giá trị tài sản liên quan đến những dòng chuyển tiền đáng ngờ có thể lên tới 5,8 tỷ USD. Một số đơn vị theo dõi blockchain khác đưa ra những con số thấp hơn, phụ thuộc vào phạm vi ví và phương pháp thống kê.

Tuy nhiên, các con số trên phản ánh những dòng tài sản đang được theo dõi và chưa thể được xem là thiệt hại thực tế đã xác nhận của Binance. Những giao dịch chuyển tiền giữa các ví không đồng nghĩa toàn bộ tài sản đã bị đánh cắp hoặc không thể thu hồi.

Sáng 30/10 the giờ Hà Nội, Binance xác nhận đang khẩn trương điều tra một vấn đề bảo mật tiềm tàng. Sàn cho biết đội ngũ kỹ thuật đang rà soát các thông tin liên quan, đồng thời khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn.

Binance cũng tạm thời đình chỉ hoạt động rút tiền trên nhiều mạng blockchain như một biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, đến thời điểm các thông tin được công bố, sàn chưa xác nhận chính thức việc bị tấn công, danh tính bên thực hiện hoặc quy mô thiệt hại.

Ông Changpeng Zhao, đồng sáng lập và cựu Tổng giám đốc Binance, nhận định vụ việc có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng. Dù không còn trực tiếp điều hành sàn, ông Zhao cho biết với tư cách cổ đông, ông kỳ vọng tài sản của người dùng sẽ được bảo đảm đầy đủ.

Trong lúc Binance điều tra, các tổ chức phát hành stablecoin đã thực hiện những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn dòng tài sản liên quan đến vụ việc tiếp tục được luân chuyển.

Theo Reuters, Tether, đơn vị phát hành đồng USDT, đã đóng băng gần 1,57 tỷ USD tài sản có liên quan. Trong khi đó, Circle, doanh nghiệp phát hành USDC, xác nhận phong tỏa hơn 800 triệu USD.

Tổng cộng, hai tổ chức này đã đóng băng hơn 2,38 tỷ USD stablecoin. Ngoài ra, bà Yi He, đồng sáng lập Binance, cho biết Ripple cũng đã phong tỏa khoảng 200 triệu USD tài sản liên quan.

Động thái của Tether và Circle có ý nghĩa quan trọng bởi stablecoin là một trong những phương tiện được sử dụng phổ biến để giao dịch và luân chuyển giá trị trên thị trường tiền mã hóa. Khác với Bitcoin, các stablecoin như USDT và USDC được phát hành bởi những tổ chức có khả năng áp dụng biện pháp hạn chế giao dịch đối với các địa chỉ ví nhất định.

Việc phong tỏa có thể ngăn tài sản tiếp tục được chuyển đi hoặc quy đổi, qua đó hỗ trợ quá trình điều tra và truy vết. Tuy nhiên, số tài sản bị đóng băng không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đó đã được thu hồi hoặc sẽ được hoàn trả ngay cho người sở hữu.

Nếu những ước tính về dòng tiền lên tới 5,8 tỷ USD được xác nhận là tài sản bị đánh cắp, sự cố tại Binance có thể trở thành một trong những vụ tấn công lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa.

Để so sánh, tháng 2/2025, sàn Bybit từng bị đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó xác định các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ việc.

Quy mô tiềm tàng của sự cố lần này càng khiến thị trường lo ngại khi Binance hiện có hơn 335 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu, theo thông tin được Reuters dẫn từ sàn. Binance.US, nền tảng hoạt động riêng biệt tại Mỹ, khẳng định không bị ảnh hưởng.

Với thị trường tiền mã hóa, những nghi vấn liên quan đến an toàn tài sản tại các sàn giao dịch tập trung có thể tác động trực tiếp đến niềm tin nhà đầu tư, ngay cả trước khi cơ quan điều tra xác định đầy đủ thiệt hại.

Trong những giờ tiếp theo, diễn biến của Bitcoin sẽ phụ thuộc một phần vào khả năng Binance làm rõ nguyên nhân sự cố, xác định chính xác lượng tài sản bị ảnh hưởng và tiến độ khôi phục các hoạt động giao dịch, rút tiền. Đặc biệt, khoảng cách giữa con số hàng tỷ USD được các đơn vị phân tích blockchain ghi nhận và thiệt hại thực tế mà Binance có thể phải gánh chịu vẫn là vấn đề chưa có lời giải chính thức.