Nghi vấn 5,8 tỷ USD tại Binance bị đánh cắp và những vụ hack chấn động lịch sử tiền số

Ngày 29/10, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, xác nhận đang điều tra một sự cố an ninh nghiêm trọng sau khi xuất hiện hàng loạt giao dịch chuyển tài sản bất thường. Các phân tích dữ liệu blockchain cho thấy quy mô tài sản liên quan có thể lên tới 5,8 tỷ USD, cao hơn nhiều so với những vụ tấn công từng được công bố trước đây.

Những vụ đánh cắp hàng tỷ USD chấn động thế giới crypto

Trước khi nghi vấn tại Binance xuất hiện, vụ tấn công sàn Bybit vào tháng 2/2025 được các cơ quan thực thi pháp luật và nhiều tổ chức nghiên cứu bảo mật xem là vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất được xác nhận công khai, với thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD.

Ngày 21/2/2025, tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát một giao dịch liên quan đến ví lạnh Ethereum của Bybit, qua đó chuyển lượng tài sản khổng lồ sang các địa chỉ ví không được phép. Đáng chú ý, kẻ tấn công không trực tiếp phá vỡ cơ chế bảo mật của blockchain Ethereum mà khai thác hệ thống phê duyệt giao dịch của một nhà cung cấp ví bên thứ ba.

Kết quả điều tra cho thấy giao diện mà nhân viên Bybit sử dụng để xác nhận giao dịch đã bị can thiệp. Những người có thẩm quyền nhìn thấy một giao dịch chuyển tiền thông thường, trong khi nội dung thực tế được ký lại cho phép tin tặc thay đổi quyền kiểm soát ví. Chỉ sau một chuỗi thao tác, khoảng 1,5 tỷ USD tài sản đã bị chuyển đi.

Ngày 26/2/2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chính thức quy trách nhiệm cho các tác nhân mạng liên quan đến Triều Tiên, được cơ quan này gọi là TraderTraitor. Theo FBI, số tiền bị đánh cắp nhanh chóng được chuyển đổi thành Bitcoin và các tài sản mã hóa khác, sau đó phân tán qua hàng nghìn địa chỉ ví trên nhiều mạng blockchain nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Mặc dù vậy, Bybit chưa phải trường hợp có giá trị tài sản nghi bị đánh cắp lớn nhất nếu tính cả những vụ việc được phát hiện và công bố muộn.

(Ảnh minh họa)

Tháng 8/2025, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence gây chú ý khi công bố kết quả điều tra về một vụ thất thoát Bitcoin xảy ra từ cuối năm 2020 tại LuBian, một trong những nhóm khai thác Bitcoin lớn trên thế giới vào thời điểm đó.

Theo Arkham, khoảng 127.426 Bitcoin, trị giá ước tính 3,5 tỷ USD tại thời điểm xảy ra sự cố, đã bị chuyển khỏi các ví liên quan đến LuBian vào tháng 12/2020. Đây là con số lớn hơn gấp đôi thiệt hại của Bybit, dù vụ việc không được công bố rộng rãi khi mới xảy ra.

Trường hợp LuBian trở nên đặc biệt là hàng loạt giao dịch được cho là nhằm liên lạc với kẻ đánh cắp tài sản. Arkham phát hiện LuBian đã thực hiện hơn 1.500 giao dịch kèm thông điệp đề nghị hoàn trả Bitcoin, tiêu tốn khoảng 1,4 BTC chỉ để gửi những thông điệp này. Các nhà phân tích nghi ngờ lỗ hổng nằm ở thuật toán tạo khóa riêng tư, khiến các ví có thể bị xâm nhập.

Vụ việc tiếp tục trở nên phức tạp khi tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố việc thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, khi đó trị giá gần 15 tỷ USD, liên quan đến vụ án hình sự đối với Chen Zhi, người sáng lập Prince Group. Số Bitcoin này gần tương ứng với lượng tài sản mà LuBian được cho là đã mất trước đó, làm phát sinh tranh chấp về nguồn gốc và quyền sở hữu.

Khác với Bybit, vụ mất Bitcoin tại LuBian vẫn tồn tại những vấn đề chưa được làm sáng tỏ đầy đủ, bao gồm danh tính bên thực hiện giao dịch và các tình tiết liên quan đến việc thu giữ tài sản. Do đó, khoản thất thoát 3,5 tỷ USD được Arkham phát hiện cần được phân biệt với những vụ hack đã được doanh nghiệp và cơ quan chức năng xác nhận.

Hàng trăm triệu USD bốc hơi do những lỗ hổng bảo mật

Trước thời điểm Bybit trở thành tâm điểm của ngành tiền số, Ronin Network và Poly Network là hai trong số những cái tên gắn liền với các vụ tấn công quy mô lớn nhất lịch sử tài chính phi tập trung (DeFi).

Tháng 3/2022, Ronin Network, nền tảng blockchain phục vụ trò chơi Axie Infinity, bị đánh cắp 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC. Giá trị tài sản được ước tính khoảng 540 triệu USD tại thời điểm tấn công và tăng lên hơn 600 triệu USD khi sự việc được công bố, do biến động giá Ethereum.

Kẻ tấn công đã chiếm được quyền kiểm soát khóa riêng tư của 5 trong tổng số 9 nút xác thực, vừa đủ số lượng cần thiết để phê duyệt giao dịch trên mạng lưới. Đáng nói, vụ đánh cắp xảy ra ngày 23/3 nhưng phải đến ngày 29/3/2022 mới được phát hiện, sau khi một người dùng không thể thực hiện giao dịch rút tiền. Giới chức Mỹ sau đó liên hệ vụ việc với nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên.

Trước Ronin, tháng 8/2021, Poly Network ghi nhận vụ khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh với giá trị tài sản bị chuyển đi khoảng 610 triệu USD. Nền tảng này cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các mạng blockchain khác nhau, một trong những hoạt động phổ biến của lĩnh vực DeFi.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại khác thường. Thay vì nhanh chóng tẩu tán toàn bộ tài sản, bên thực hiện vụ tấn công bắt đầu hoàn trả tiền cho Poly Network. Đến cuối tháng 8/2021, nền tảng thông báo đã lấy lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ số tài sản bị đánh cắp, ngoại trừ một phần stablecoin bị phong tỏa. Đây trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi mà vụ tấn công có quy mô hàng trăm triệu USD không dẫn tới tổn thất tương ứng về mặt tài sản.

Bản thân hệ sinh thái Binance cũng từng chứng kiến những sự cố an ninh lớn trước năm 2026. Tháng 5/2019, sàn Binance bị đánh cắp khoảng 7.000 Bitcoin, tương đương 41 triệu USD vào thời điểm đó. Tin tặc sử dụng nhiều phương thức, bao gồm lừa đảo trực tuyến và mã độc, để thu thập thông tin cần thiết nhằm thực hiện giao dịch rút tiền trái phép. Binance sau đó cho biết sẽ sử dụng quỹ bảo vệ người dùng để bù đắp thiệt hại.

Bitcoin liên tục lao dốc trong 24 giờ qua. Ảnh: Investing

Đến tháng 10/2022, BSC Token Hub, cầu nối blockchain thuộc hệ sinh thái BNB Chain, tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công. Kẻ khai thác lỗ hổng đã tạo ra trái phép khoảng 2 triệu BNB, trị giá trên 550 triệu USD. Tuy nhiên, nhờ việc tạm dừng mạng lưới và phối hợp phong tỏa tài sản, phần lớn số tiền vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, trong khi khoảng 100–130 triệu USD được chuyển sang các blockchain khác. Sự cố này xảy ra ở hạ tầng cầu nối BNB Chain, không phải một vụ xâm nhập trực tiếp vào sàn giao dịch Binance.

Tại Nhật Bản, vụ Coincheck năm 2018 cũng là một dấu mốc lớn. Tin tặc đánh cắp lượng tiền mã hóa NEM trị giá khoảng 530 triệu USD từ ví nóng của sàn giao dịch này. Sự cố cho thấy rủi ro tập trung tài sản tại các ví có kết nối internet, đồng thời đặt ra những câu hỏi về tiêu chuẩn lưu ký tiền mã hóa.

Trước đó, sự sụp đổ của Mt. Gox năm 2014 đã trở thành một trong những cuộc khủng hoảng đầu tiên của ngành. Sàn giao dịch từng xử lý phần lớn giao dịch Bitcoin toàn cầu này công bố thất thoát khoảng 850.000 Bitcoin, khi đó trị giá gần 500 triệu USD, và phải nộp đơn phá sản. Hàng chục nghìn khách hàng bị ảnh hưởng, mở đầu quá trình giải quyết tài sản kéo dài nhiều năm.

Làn sóng tấn công tiếp tục diễn ra trong năm 2026. Tháng 9, sàn Bitget thông báo bị đánh cắp tài sản trị giá khoảng 350 triệu USD, theo Reuters. Financial Times sau đó dẫn số liệu điều chỉnh lên khoảng 387,5 triệu USD. Diễn biến này một lần nữa cho thấy quy mô thiệt hại được công bố ban đầu có thể thay đổi đáng kể khi quá trình điều tra được mở rộng.

Theo số liệu của TRM Labs, riêng năm 2025, tin tặc đã đánh cắp khoảng 2,9 tỷ USD tài sản mã hóa qua gần 150 vụ tấn công. Các vụ việc trải dài từ sàn giao dịch tập trung, ví lưu ký, hệ thống xác thực đến cầu nối blockchain, cho thấy rủi ro không chỉ xuất phát từ bản thân công nghệ blockchain mà còn từ những hạ tầng và con người vận hành xung quanh nó.