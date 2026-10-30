Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance bị tấn công: Nhà đầu tư Việt lo lắng, tiền để đâu mới an toàn?

Trên các diễn đàn về tài sản mã hoá như "Cộng Đồng Binance Việt Nam" (994 nghìn thành viên), "Cộng đồng nhà đầu tư tài sản số Việt Nam" (124 nghìn thành viên)..., chủ đề liên quan đến vụ tấn công sàn Binance xuất hiện từ sáng 30/10 thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất là liệu người dùng có thể tiếp tục tin tưởng gửi tài sản trên các sàn giao dịch tập trung, kể cả những nền tảng lớn nhất thế giới.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ).

Tài khoản L.C.Đ 95 bày tỏ hoài nghi: "Nếu một sàn lớn như Binance còn có thể bị tấn công thì những nền tảng mới, quy mô nhỏ hơn sẽ đối mặt với thách thức bảo mật ra sao".

Cùng quan điểm, một số nhà đầu tư cho rằng việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là khả năng phát hiện giao dịch bất thường, bảo vệ tài sản khách hàng và xử lý sự cố trong thực tế.

Tài khoản V.M.C chia sẻ đang nắm giữ đồng SOL và có lợi nhuận, nhưng sự cố bảo mật liên tiếp trong ngành khiến người này cân nhắc bán tài sản. Nhà đầu tư cũng bày tỏ lo lắng khi lưu trữ tiền mã hóa trong ví nóng, đồng thời gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương án chuyển đổi, rút tiền.

Ở chiều ngược lại, một số bình luận tập trung vào nguyên nhân vụ việc, đặc biệt là cách đối tượng tấn công có thể giành quyền thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ ví nóng của sàn.

Một vấn đề khác được cộng đồng quan tâm là trách nhiệm bồi thường của Binance. Dù sàn đã thông báo phối hợp với các đơn vị liên quan để phong tỏa tài sản và khẳng định ưu tiên bảo vệ người dùng, nhiều nhà đầu tư vẫn chờ đợi thông tin chính thức về quy mô thiệt hại, thời điểm khôi phục giao dịch và nguồn tiền bù đắp.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia tiền điện tử và cũng là nhà đầu tư lâu năm Hoàng Long (Hà Nội) cho biết, vụ việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của tài sản số, đặc biệt khi được lưu trữ tại những sàn giao dịch tập trung có quy mô hàng đầu thế giới.

Ông Long cho rằng, điều đáng chú ý là Binance không phải lần đầu đối mặt với những cuộc tấn công mạng nghiêm trọng. Năm 2019, sàn giao dịch này từng bị đánh cắp khoảng 7.000 Bitcoin. Đến năm 2022, một vụ tấn công vào cầu nối blockchain thuộc hệ sinh thái BNB Chain cũng liên quan đến lượng tài sản trị giá khoảng 570 triệu USD.

Phân tích nguyên nhân, ông Long chỉ ra hai yếu tố khiến các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trở thành mục tiêu hấp dẫn của tin tặc.

Thứ nhất là sự tập trung tài sản với quy mô khổng lồ. Theo số liệu, Binance đang quản lý lượng tài sản khách hàng trị giá khoảng 129 tỉ USD. Đây được xem như một kho tài sản số khổng lồ, thu hút không chỉ các nhóm hacker nhỏ lẻ mà cả những tổ chức tội phạm mạng có năng lực tấn công tinh vi.

Chuyên gia, nhà đầu tư tiền điện tử Hoàng Long (Hà Nội) cho rằng những sự cố liên tiếp cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo mật hệ thống nội bộ, kiểm soát quyền truy cập và xây dựng các cơ chế giám sát giao dịch nhiều lớp nhằm bảo vệ tài sản của nhà đầu tư.

Thứ hai là những rủi ro trong cấu trúc vận hành và quản lý ví tiền điện tử. Theo ông Long, tài sản trên các sàn giao dịch thường được quản lý thông qua hai hình thức chính là ví nóng và ví lạnh.

Ví lạnh được thiết kế để lưu trữ tài sản trong môi trường không kết nối trực tiếp với Internet, qua đó hạn chế nguy cơ bị tấn công từ xa. Trong khi đó, ví nóng phải duy trì kết nối mạng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, nạp và rút tiền liên tục 24/7 của người dùng.

Tuy nhiên, rủi ro không chỉ nằm ở bản thân ví nóng mà còn xuất phát từ hệ thống kiểm soát, xác thực và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

Ông Long giải thích, ví nóng không tự động chuyển tài sản nếu không có lệnh hợp lệ từ hệ thống vận hành. Nếu hacker xâm nhập được vào bộ phận quản lý hoặc hệ thống cấp quyền giao dịch, chúng có thể tìm cách tạo ra các lệnh rút tiền trái phép. Khi những lệnh này vượt qua được các lớp kiểm soát bảo mật, tài sản có nguy cơ bị chuyển ra ngoài.

Theo chuyên gia này, vụ việc còn đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm khi so sánh hệ thống bảo vệ tài sản của các sàn tiền điện tử với ngân hàng truyền thống.

Các ngân hàng cũng quản lý lượng tiền rất lớn, đồng thời cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển khoản và giao dịch trực tuyến liên tục. Tuy nhiên, cơ chế kiểm soát giao dịch, quản trị rủi ro, giám sát bất thường và khả năng can thiệp khi phát hiện dấu hiệu gian lận có những khác biệt đáng kể so với hệ thống blockchain.