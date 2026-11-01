FBI chỉ đích danh thủ phạm hack 6,3 tỷ USD tiền số, hé lộ đường đi của số tiền bị đánh cắp

FBI xác định nhóm tin tặc, hàng tỷ USD đang được chuyển đổi

Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chính thức công bố kết quả điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào Binance, khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp.

Theo FBI, nhóm tin tặc TraderTraitor chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công xảy ra vào khoảng ngày 29/10. Đây được xem là vụ đánh cắp tài sản tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận, vượt xa vụ tấn công khiến sàn Bybit mất khoảng 1,5 tỷ USD hồi tháng 2/2025.

Trước thông báo của FBI, các công ty phân tích blockchain như TRM Labs và Chainalysis đã đưa ra nhận định về nhóm tin tặc. Tuy nhiên, thông báo ngày 31/10 đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chính thức quy trách nhiệm cho nhóm TraderTraitor.

Không chỉ xác định thủ phạm, FBI còn hé lộ những diễn biến mới liên quan đến quá trình tẩu tán tài sản bị đánh cắp. Các đối tượng thuộc nhóm TraderTraitor đã bắt đầu chuyển đổi phần lớn số tiền mã hóa chiếm đoạt được sang Ethereum (ETH). FBI dự báo nhóm tin tặc sẽ tiếp tục sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) và dịch vụ hoán đổi tiền mã hóa tức thời nhằm che giấu nguồn gốc tài sản trước khi thực hiện những bước rửa tiền tiếp theo.

Đây là một trong những thách thức lớn đối với quá trình thu hồi tài sản bởi các giao dịch trên blockchain có thể được thực hiện liên tục, qua nhiều loại tiền mã hóa và nhiều nền tảng khác nhau.

Thông báo cập nhật số 3 về sự việc của Binance. Ảnh: Binance

Để ngăn chặn dòng tiền, FBI đã phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) và bộ phận điều tra hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI), kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành tài sản số chặn giao dịch liên quan đến những địa chỉ ví được xác định thuộc quyền kiểm soát hoặc có liên hệ chặt chẽ với TraderTraitor.

Danh sách hàng loạt địa chỉ ví Ethereum liên quan đến vụ tấn công cũng được FBI công bố công khai, cho phép các sàn giao dịch và đơn vị phân tích blockchain theo dõi quá trình dịch chuyển tài sản.

Trước đó, Binance cho biết khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ tấn công đã được phong tỏa trên blockchain nhờ sự phối hợp với những tổ chức phát hành stablecoin và các đối tác trong ngành.

Tuy nhiên, số tiền bị phong tỏa không đồng nghĩa với tài sản đã được thu hồi hoàn toàn. Khả năng hoàn trả còn phụ thuộc vào quá trình truy vết, cơ chế kiểm soát của từng loại tài sản và các thủ tục pháp lý liên quan.

Về phương thức tấn công, Binance trước đó xác định sự cố có thể bắt nguồn từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Quá trình điều tra sau đó cho thấy tin tặc còn lợi dụng những điểm truy cập khác và sử dụng phần mềm có khả năng tự xóa dấu vết, khiến việc tái dựng cuộc tấn công trở nên phức tạp.

Dù đã xác định nhóm thủ phạm, FBI chưa công bố kết luận kỹ thuật đầy đủ về cách thức tin tặc vượt qua các lớp bảo mật của Binance.

Binance huy động cả quỹ bảo hiểm, bù đắp 90% tài sản bị đánh cắp

Theo thông báo ngày 31/10, Binance đã bổ sung lượng tài sản tương ứng với khoảng 90% giá trị bị đánh cắp, tăng thêm 10 điểm phần trăm so với mức 80% được công bố trước đó một ngày.

Binance xác nhận đã khôi phục đầy đủ mức dự trữ tương ứng đối với 10 loại tiền mã hóa gồm BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC. Khoảng 10% tài sản còn thiếu chủ yếu thuộc những đồng tiền mã hóa có thanh khoản thấp hơn, khiến việc mua lại trên thị trường có thể mất nhiều thời gian.

Để thực hiện kế hoạch bồi hoàn, Binance trước đó đã dành hơn 6,34 tỷ USD nguồn lực tài chính nhằm bù đắp toàn bộ tổn thất. Sàn xác nhận sử dụng đồng thời ba nguồn tiền gồm Quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU), Quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai (Futures Insurance Fund) và nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

SAFU là quỹ dự phòng được Binance thành lập từ năm 2018 để bảo vệ tài sản của người dùng trong những tình huống khẩn cấp, với quy mô mục tiêu khoảng 1 tỷ USD. Binance cam kết sẽ bổ sung lại phần tài sản đã sử dụng để đưa quỹ về mức này.

Trong khi đó, Quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai được thiết lập nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động giao dịch phái sinh, đặc biệt khi các vị thế bị thanh lý và thị trường biến động mạnh.

Theo Binance, quỹ này được hình thành từ nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm một phần phí thanh lý, và không thuộc tài sản của khách hàng.

(Ảnh minh họa)

Việc điều chuyển một phần Quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai để bù đắp thiệt hại là diễn biến mới đáng quan tâm về cách Binance huy động nguồn lực tài chính sau vụ tấn công. Sàn khẳng định chỉ sử dụng phần tiền vượt mức bảo vệ tối thiểu theo hệ thống quản trị rủi ro hiện hành. Sau khi điều chuyển, số dư quỹ vẫn cao hơn ngưỡng cần thiết để bảo vệ người dùng trong những điều kiện thị trường cực đoan.

Binance cũng cam kết tiếp tục giám sát quy mô quỹ và sử dụng vốn doanh nghiệp để bổ sung nếu số dư giảm xuống dưới mức yêu cầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố số tiền cụ thể được huy động từ từng quỹ. Đồng thời, tỷ lệ bù đắp 90% phản ánh lượng tài sản Binance đã bổ sung bằng nguồn lực của mình, không có nghĩa 90% số tiền bị tin tặc đánh cắp đã được thu hồi.

Một vấn đề khác được thị trường theo dõi là khả năng duy trì dự trữ tài sản sau sự cố. Binance cho biết đã chụp dữ liệu dự trữ tại thời điểm 00h00 UTC ngày 31/10, tương đương 7h sáng 1/11 theo giờ Việt Nam, và cập nhật thông tin lên hệ thống Proof of Reserves.

Do quá trình tạo bằng chứng mật mã yêu cầu khoảng 40–50 giờ tính toán, báo cáo kiểm chứng đầy đủ dự kiến được hoàn thành vào ngày 3/11. Khi đó, khách hàng nắm giữ 10 loại tiền mã hóa nói trên có thể tự kiểm tra khả năng bảo đảm tài sản theo tỷ lệ tối thiểu 1:1. Về hoạt động giao dịch, Binance tiếp tục đặt mục tiêu khôi phục dịch vụ rút tiền theo từng giai đoạn trong ngày Chủ nhật 1/11, sau khi hoàn thành các bước kiểm tra an ninh.