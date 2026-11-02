Tháo chạy khỏi Binance: 3,64 tỷ USD rút ròng ngay sau vụ hack lịch sử

Khách hàng ồ ạt rút tiền, Binance đối mặt phép thử niềm tin

Ngày 1/11, Binance bắt đầu khôi phục hoạt động rút tiền sau nhiều ngày gián đoạn vì vụ tấn công mạng khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp. Tuy nhiên, ngay khi dịch vụ được mở lại, sàn giao dịch này đã chứng kiến làn sóng rút tiền quy mô lớn từ khách hàng.

Theo The Block, trong 9,5 giờ đầu tiên sau khi khôi phục hoạt động, Binance ghi nhận tổng giá trị tài sản được rút khỏi nền tảng lên tới 4,65 tỷ USD, trong khi lượng tiền nạp vào chỉ đạt khoảng 1,01 tỷ USD. Dòng tiền rút ròng trong khoảng thời gian này lên tới 3,64 tỷ USD. Con số này tương đương khoảng 2,1% tổng giá trị tài sản 171 tỷ USD mà Binance ghi nhận trong dữ liệu dự trữ ngày 28/10, trước thời điểm xảy ra vụ tấn công mạng.

Theo Reuters, lượng tiền rút đột biến là phép thử đầu tiên đối với niềm tin của khách hàng dành cho Binance sau sự cố an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử hoạt động của nền tảng.

Đại diện Binance cho biết khối lượng rút tiền tăng mạnh trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó đã giảm đáng kể và dần ổn định về mức được sàn đánh giá là bình thường. Trong khi đó, hoạt động nạp tiền vẫn duy trì ở mức đáng kể.

Tuy nhiên, dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain DeFiLlama lại cho thấy một câu chuyện khác. DeFiLlama có thời điểm ghi nhận dòng tiền rút ròng khỏi Binance lên tới 5,81 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với số liệu do chính sàn giao dịch công bố.

Phía Binance phản bác kết quả này, cho rằng cách thống kê của DeFiLlama chưa phản ánh chính xác những giao dịch chuyển tài sản vào các ví nóng mới thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Binance khẳng định số liệu 3,64 tỷ USD do sàn công bố phản ánh sát hơn tình hình nạp và rút tiền thực tế tại thời điểm thống kê. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa hai nguồn dữ liệu cho thấy việc đánh giá chính xác dòng tiền trên các sàn giao dịch tập trung vẫn gặp những hạn chế nhất định.

Lượng tiền khách hàng rút khỏi Binance sau khi dịch vụ được khôi phục hoàn toàn khác với số tài sản bị tin tặc đánh cắp trước đó. Đây là những giao dịch rút tiền của người dùng, không phải thiệt hại phát sinh từ một cuộc tấn công mới.

Về hoạt động vận hành, Binance cho biết đang khôi phục dịch vụ theo từng giai đoạn, ưu tiên những mạng blockchain và tài sản có nhu cầu giao dịch cao nhất. Giai đoạn đầu bao gồm 15 mạng blockchain, hỗ trợ các loại tài sản phổ biến như Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, USDC, XRP và Dogecoin. Những mạng và tài sản còn lại tiếp tục được kiểm tra bảo mật trước khi mở lại.

Binance cảnh báo một số giao dịch có thể bị chậm hoặc cần thực hiện lại do lưu lượng truy cập tăng cao trong thời gian đầu khôi phục dịch vụ. Với khoảng 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu, quá trình mở lại hoạt động rút tiền được xem là một trong những bước quan trọng để Binance đánh giá khả năng duy trì thanh khoản và ổn định hệ thống sau vụ tấn công.

Tin tặc tiếp tục chuyển hàng trăm triệu USD

Trong thông báo cập nhật ngày 1/11, Binance xác nhận đã bổ sung lượng tài sản tương ứng với khoảng 95% giá trị bị đánh cắp, tăng từ mức 90% được công bố một ngày trước đó.

Sàn khẳng định đã khôi phục đầy đủ mức dự trữ tương ứng đối với 10 loại tài sản gồm BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC. Khoảng 5% còn lại chủ yếu thuộc những đồng tiền mã hóa có thanh khoản thấp, khiến việc mua bổ sung trên thị trường có thể kéo dài hơn.

Binance đã dành khoảng 6,34 tỷ USD nguồn lực tài chính để bù đắp thiệt hại. Nguồn tiền được huy động từ vốn doanh nghiệp, Quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) và một phần Quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai.

Đồng CEO Yi He cho biết Binance dự kiến sử dụng khoảng 50% tài sản của quỹ SAFU, đồng thời cam kết bổ sung lại quỹ về quy mô khoảng 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, tỷ lệ bù đắp 95% không đồng nghĩa với việc Binance đã thu hồi được 95% tài sản từ tay tin tặc. Đây chủ yếu là kết quả doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tài chính để mua và bổ sung tài sản thay thế.

Trong khi đó, quá trình truy vết số tiền bị đánh cắp tiếp tục ghi nhận những diễn biến phức tạp. Theo The Block ngày 1/11, nhà phân tích blockchain SomaXBT cho biết khoảng 242 triệu USD tài sản liên quan đến vụ hack Binance đã được tin tặc chuyển dịch qua mạng Tron chỉ trong hai ngày.

Trong số này, khoảng 140 triệu USD được chuyển qua bốn giao thức kết nối và hoán đổi tài sản giữa các blockchain, gồm Relay với 48 triệu USD, THORChain với 44 triệu USD, Chainflip với 32,1 triệu USD và Symbiosis với 16 triệu USD.

Nền tảng Symbiosis thừa nhận một số cơ chế giám sát giao dịch hiện tại chưa theo kịp những phương thức chuyển tiền tinh vi, tốc độ cao. Doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với Binance để khắc phục những lỗ hổng được phát hiện.

Theo SomaXBT, tin tặc đã chiếm đoạt khoảng 628 triệu USD tài sản trên mạng Tron. Trong đó, Tether đã phong tỏa khoảng 378,7 triệu USDT, hạn chế khả năng tiếp tục dịch chuyển số tiền này.

Trước đó, ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định nhóm TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Binance. Cơ quan này cảnh báo tin tặc đang tìm cách chuyển đổi tài sản đánh cắp sang Ethereum và sử dụng những nền tảng tài chính phi tập trung để che giấu dòng tiền.

Về phía Binance, một dấu mốc tiếp theo là ngày 3/11, khi sàn dự kiến hoàn tất bản kiểm chứng dự trữ tài sản sử dụng công nghệ zero-knowledge proof. Đây sẽ là cơ sở để người dùng tự đối chiếu khả năng bảo đảm tài sản tối thiểu theo tỷ lệ 1:1 đối với những đồng tiền mã hóa được công bố.