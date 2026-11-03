Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ngày 3/11: Có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, lãi suất cao nhất nhận tiền lãi bao nhiêu?

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ngày 3/11

Lãi suất cao nhất của nhóm Big4 hiện đạt 5,5%/năm.

Thông tin trên Tạp chí An ninh tiền tệ, theo biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank, mức lãi suất cao nhất của nhóm Big4 hiện đạt 5,5%/năm.

Trong đó, Agribank đang có lợi thế về lãi suất tại các kỳ hạn ngắn. Ngân hàng niêm yết lãi suất 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng; kỳ hạn 3-5 tháng áp dụng 2,9%/năm. Các kỳ hạn từ 6-11 tháng cùng được hưởng mức 3,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 5,4%/năm. Mức cao nhất 5,5%/năm được niêm yết tại kỳ hạn 24 tháng.

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm. Kỳ hạn 3 tháng áp dụng 2,4%/năm, trong khi kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng đạt 3%/năm.

Với các kỳ hạn dài hơn, Vietcombank niêm yết lãi suất 5,4%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 5,5%/năm tại kỳ hạn 24 tháng. Riêng các kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng được áp dụng mức 4,8%/năm.

Tại BIDV, tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng có lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng cùng đạt 2,4%/năm. Các kỳ hạn 6 và 9 tháng được áp dụng mức 3%/năm.

Đối với kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, BIDV niêm yết lãi suất 5,4%/năm. Mức cao nhất 5,5%/năm được áp dụng cho cả kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Tại VietinBank, tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm. Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng áp dụng 2,4%/năm. Các khoản gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được hưởng mức 3%/năm.

Các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng có lãi suất 5,4%/năm. Tiền gửi từ 24 tháng trở lên được hưởng mức cao nhất 5,5%/năm.

Như vậy, Agribank đang dẫn đầu nhóm Big4 tại các kỳ hạn 1, 3 và 6 tháng, với mức lãi suất cao hơn ba ngân hàng còn lại từ 0,5 điểm phần trăm. Tại kỳ hạn 12 tháng, cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 5,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng đồng loạt đạt 5,5%/năm.

Ở kỳ hạn 36 tháng, BIDV và VietinBank có lợi thế hơn Vietcombank khi cùng niêm yết 5,5%/năm, cao hơn 0,7 điểm phần trăm. Biểu lãi suất Agribank được ghi nhận không thể hiện kỳ hạn 36 tháng.

Gửi 500 triệu đồng tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lao động thông tin, với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi khách hàng nhận được phụ thuộc vào kỳ hạn và ngân hàng lựa chọn. Các phép tính dưới đây áp dụng phương pháp lãi đơn, nhận lãi cuối kỳ và giả định lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi.

Tiền lãi = Tiền gửi × lãi suất (%)/12 × số tháng gửi.

Kỳ hạn 1 tháng: Agribank áp dụng lãi suất 2,6%/năm, tương ứng khoảng 1,08 triệu đồng tiền lãi. Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng 2,1%/năm, mang về 875.000 đồng.

Kỳ hạn 3 tháng: Gửi 500 triệu đồng tại Agribank với lãi suất 2,9%/năm, khách hàng nhận 3,625 triệu đồng tiền lãi. Ba ngân hàng còn lại áp dụng 2,4%/năm, tương ứng 3 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi đạt 625.000 đồng.

Kỳ hạn 6 tháng: Agribank niêm yết lãi suất 3,5%/năm, mang về 8,75 triệu đồng tiền lãi. Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng 3%/năm, tương ứng 7,5 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi là 1,25 triệu đồng.

Kỳ hạn 12 tháng: Cả bốn ngân hàng cùng áp dụng lãi suất 5,4%/năm. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng nhận 27 triệu đồng tiền lãi. Tổng gốc và lãi sau một năm đạt 527 triệu đồng.

Kỳ hạn 18 tháng: Agribank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng lãi suất 5,4%/năm. Khách hàng gửi 500 triệu đồng có thể nhận 40,5 triệu đồng tiền lãi, nâng tổng gốc và lãi lên 540,5 triệu đồng.

Kỳ hạn 24 tháng: Cả bốn ngân hàng đều áp dụng lãi suất 5,5%/năm. Gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận 55 triệu đồng tiền lãi. Tổng số tiền nhận cuối kỳ đạt 555 triệu đồng.

Kỳ hạn 36 tháng: BIDV và VietinBank cùng áp dụng lãi suất 5,5%/năm. Khách hàng gửi 500 triệu đồng có thể nhận 82,5 triệu đồng tiền lãi, nâng tổng gốc và lãi lên 582,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Vietcombank áp dụng lãi suất 4,8%/năm ở kỳ hạn này, tương ứng 72 triệu đồng tiền lãi. Như vậy, khách hàng gửi tiền tại BIDV hoặc VietinBank có thể nhận nhiều hơn 10,5 triệu đồng so với Vietcombank sau 36 tháng.

Lưu ý: Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời điểm, địa bàn, hình thức gửi và chính sách từng ngân hàng; khách hàng nên kiểm tra trước khi giao dịch.