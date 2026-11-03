Phát hiện 8,7 tỷ đồng được chôn dưới ruộng, cảnh sát đặc nhiệm lập tức phong tỏa khẩn cấp toàn bộ ngôi làng

Phát hiện 8,7 tỷ đồng được chôn dưới ruộng

Số tiền được tìm thấy trong những chiếc thùng phuy. Ảnh: Live Hindustan

Thông tin từ Tạp chí Việt Nam hàng ngày dịch từ the Times of India, ngày 28/10, cảnh sát Ấn Độ phát hiện và thu giữ 3 thùng phuy chứa đầy các bó tiền mệnh giá 500 rupee (khoảng 136.000 đồng) được chôn dưới đất tại làng Baraipur Rampur, huyện Prayagraj, bang Uttar Pradesh. Số tiền ban đầu được ước tính lên tới hàng crore rupee (hàng chục tỷ đồng).

Theo Phó cảnh sát trưởng Sonam Kumar, các thùng phuy được tìm thấy trong một cánh đồng thuộc sở hữu của 2 người đàn ông là Rakesh Yadav và Rajesh Yadav.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo về việc 2 người đàn ông chôn giấu một lượng lớn tiền nghi có nguồn gốc từ hành vi trộm cắp dưới ruộng. Hai đội cảnh sát đặc nhiệm sau đó được triển khai, phong tỏa toàn bộ ngôi làng và tổ chức tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, khai quật và thu giữ số tiền kéo dài hơn 4 giờ.

Cảnh sát đặc nhiệm lập tức phong tỏa khẩn cấp toàn bộ ngôi làng, điều tra nguồn gốc số tiền

Tổng số tiền được xác nhận là 32,093 triệu rupee (khoảng 8,7 tỷ đồng). Ảnh: Amar Ujala

Toàn bộ hoạt động khai quật được cảnh sát ghi hình. Sau khi phát hiện, 3 thùng phuy chứa các bó tiền mặt được niêm phong và đưa vào kho lưu giữ tang vật của đồn cảnh sát. Cơ quan chức năng cũng được thông báo để tiến hành kiểm đếm, xác định tổng số tiền và chủ sở hữu hợp pháp.

Ngày 31/10, cơ quan thuế Ấn Độ hoàn tất kiểm đếm số tiền trong 3 thùng phuy. Tổng giá trị được xác nhận là 32,093 triệu rupee (khoảng 8,7 tỷ đồng). Trong khi đó, hoạt động đào tìm tại khu nhà của gia đình 2 người đàn ông vẫn tiếp tục do nghi vấn còn tiền mặt được cất giấu dưới lòng đất.

Phó cảnh sát trưởng Sonam Kumar cho biết cảnh sát đang thẩm vấn 2 chủ đất để làm rõ nguồn gốc khoản tiền và xác định người sở hữu thực sự.

Cảnh sát hiện đang tiếp tục truy tìm nguồn gốc số tiền được chôn giấu. Ảnh: NDTV

Theo Tạp chí Người quan sát dịch từ NDTV, 2 anh em Rakesh Yadav và Rajesh Yadav từng làm việc tại Pune. Trong thời gian dịch Covid-19 năm 2020, cả hai rời công việc và trở về quê sinh sống. Sau đó, người dân địa phương nhận thấy điều kiện kinh tế và lối sống của gia đình có sự thay đổi đáng kể.

Hai anh em bắt đầu mua nhiều diện tích đất tại địa phương và các khu vực lân cận, sắm máy kéo, phương tiện đi lại và chi tiêu khá mạnh tay. Tài sản của gia đình tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến người dân trong làng đặt câu hỏi về nguồn thu nhập.

Theo truyền thông địa phương, mâu thuẫn giữa 2 anh em liên quan đến việc mua một chiếc ô tô đã góp phần làm hé lộ khoản tiền được chôn giấu. Cụ thể, Rakesh phản đối việc Rajesh mua xe vì lo ngại những lời bàn tán của người dân về sự giàu lên nhanh chóng của gia đình. Bất đồng giữa 2 người sau đó gia tăng và những thông tin về khoản tiền được đưa ra.

Hiện cảnh sát và cơ quan thuế tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu nhà của gia đình do nghi vấn còn tiền mặt được cất giấu dưới lòng đất. Các tài liệu liên quan đến những bất động sản gia đình mua trong khoảng 6 năm qua cũng đã bị thu giữ để phục vụ công tác xác minh.

Theo Amar Ujala, cảnh sát đã cử một tổ công tác đến Pune để xác minh quá trình vận chuyển tiền từ thành phố này về Prayagraj. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguồn gốc khoản tiền, phương thức vận chuyển và vai trò của những người liên quan trong vụ việc.