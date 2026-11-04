Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin "nóng" về phối trộn xăng sinh học E10

Thông tin về thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, thị trường xăng dầu đang duy trì ổn định, cơ bản thực hiện được đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

"Việc cung ứng xăng sinh học đã đáp ứng được nhu cầu thị trường và cung - cầu về xăng dầu được đảm bảo, không có sự bất cân đối", Thứ trưởng Thái nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. Ảnh: Lê Khánh

Về năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học, Thứ trưởng Thái cho rằng, đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1triệu m³/tháng). Tức là chúng ta có dư địa khoảng 30% để phòng khi có vấn đề xảy ra.

"Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì và thông qua 3 nhà máy đang triển khai", Thứ trưởng Thái nhấn mạnh.

Về tổng thể lũy kế từ 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu mét khối. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu.

Đối với giá bán xăng sinh học E10, Thứ trưởng Thái nhấn mạnh, giá xăng E10 đã được duy trì ổn định, trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp và giá năng lượng trên thế giới có xu hướng tăng. Chúng ta đã có 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, Bộ Công Thương đã công bố giá cơ sở xăng E10RON95 III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Công tác điều hành, kiểm tra giám sát thị trường, đo lường chất lượng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ và trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Ông Thái khẳng định: "Chúng tôi đang đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến phản ánh từ người dân, người tiêu dùng".

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 315 ý kiến. Trong đó, có 314 ý kiến trong tháng 6, tháng 7. Và đặc biệt là trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây gần như là không có các ý kiến nữa. Bộ Công Thương rất mong tiếp nhận trực tiếp ý kiến thông qua cơ quan báo chí để có thêm thông tin, qua đó giúp cho công tác điều hành trong thời gian tới.

Về tác động chính sách này đối với môi trường và chất lượng không khí, giám sát các hạt, do thời gian thực hiện 5 tháng nên kết quả quan trắc ở từng địa điểm khác nhau có khác nhau và chưa phản ánh tính hệ thống.

Tuy nhiên về mặt lý thuyết, theo kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu mét khối xăng khoáng một năm bằng E100 tự nhiên sẽ giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm. Lý thuyết là như vậy nhưng kết quả tương tác với môi trường thực tế như thế nào sẽ phụ thuộc vào đo đạc thực tế thời gian tới.