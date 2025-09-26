Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên giao dịch ngày 25/9, tuy nhiên dòng tiền đổ mạnh vào trong phiên chiều giúp chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 8,63 điểm để đóng cửa ở mức 1.666,09 điểm, đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của chỉ số VN-Index. Cùng với mức tăng về điểm số, thanh khoản tiếp tục nhích nhẹ với hơn 27.808 tỷ đồng được các nhà đầu tư sang tay.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận tăng 0,37 điểm để đóng cửa ở mức 277,65 điểm. Trong khi chỉ số Upcom-Index cũng tăng 0,84 điểm để đóng cửa ở mức 110,49 điểm.

Cùng với đà tăng của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch tiếp tục có phiên tăng mạnh 9.000đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 6,04% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 158.000đ/cổ phiếu. Với mức giá này, giá trị vốn hóa thị trường của VIC đã vượt 600.000 tỷ đồng khi lên mức hơn 608.776 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khối tài sản của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán cũng thiết lập những kỷ lục mới.

Bảng cập nhật các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes ghi nhận chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 25/9, khối tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 703 triệu USD, tương đương gần 18.600 tỷ đồng để lên mức 15,4 tỷ USD, tương đương hơn 407.330 tỷ đồng. Với khối tài sản này, Chủ tịch Vingroup đứng ở vị trí thứ 168 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới của Forbes.

Ngoài cổ phiếu VIC, một phần không nhỏ tài sản của người giàu nhất Việt Nam đang nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa 7,5 tỷ USD.

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mức 1 tỷ USD

Cùng với đó, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vượt 1 tỷ USD.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VIC cho thấy bà Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ hơn 170.610 triệu cổ phiếu VIC tương đương 4,46% cổ phần. Với mức giá đóng cửa của VIC ở 158.000đ/cổ phiếu, khối tài sản bà Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ tại VIC có giá trị hơn 27.357 tỷ đồng (tương đương 1,034 tỷ USD).

Hiện tại, Forbes chưa ghi nhận bà Phạm Thu Hương là tỷ phú USD. Tuy nhiên, với đà tăng của cổ phiếu VIC trong thời gian gần đây, không loại trừ khả năng, bà Hương sẽ trở thành người Việt Nam tiếp theo lọt vào danh sách các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes trong thời gian tới.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Vingroup đón nhận nhiều thông tin tích cực. Mới đây, HĐQT VEFAC (mã VEF) một công ty con của VIC đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Theo phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Trong khi đó, lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng sẽ diễn ra chiều 26/9 tại xã Kiến Hưng, thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Theo công bố, Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy điện khí LNG có tổng diện tích quy hoạch khoảng 500 – 550 ha (gồm cả phần trong và ngoài đê).

Trong đó, dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng mức đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy), thành phố Hải Phòng. Dự án do Công Ty Cổ phần Đầu Tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng có diện tích hơn 98,5 ha, công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 đạt 1.600 MW). Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có tổng mức đầu tư được khái toán khoảng hơn 178.012 tỷ đồng, do Liên danh Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư.

Trong giai đoạn 2025-2030, 2 tổ máy với công suất thiết kế 1.600MW dự kiến sẽ phát điện trong các quý 2, quý 4/2029. Giai đoạn 2031-2035, 4 tổ máy còn lại với công suất dự kiến 3.200MW dự kiến được lần lượt phát điện vào các quý của năm 2031.