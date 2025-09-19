8X Hà Nội cạnh tranh với VinFast trong cuộc đua mở trạm đổi pin xe điện là ai?

Thời gian gần đây, loạt doanh nghiệp lớn đã tuyên bố phát triển hệ thống trạm đổi pin xe điện trên cả nước. Bên cạnh những ông lớn như VinFast, V-Green, Thế Giới Di Động, TMT Motors... một doanh nghiệp do 8X người Hà Nội làm người đại diện pháp luật là Selex Motors đã phối hợp với Petrolimex - doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đưa vào vận hành 3 trạm đổi pin tại Hà Nội và TP HCM.

Các trạm pin của hãng này cho phép người dùng thao tác đổi pin chỉ trong khoảng 2 phút. Điểm nổi bật ở các trạm đổi pin của Selex còn ở chỗ không chỉ phục vụ riêng cho một hãng xe, mà hướng tới khả năng sử dụng chung cho nhiều loại phương tiện điện.

Tính đến nay, Selex Motors đã xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 95 trạm đổi pin tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… và đang tiếp tục mở rộng với mục tiêu hơn 100 trạm đổi pin. Mỗi trạm được vận hành tự động 24/7.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên (phải) giới thiệu về trạm đổi pin xe điện của hãng

Theo giới thiệu, hiện hãng xe đang có hai mẫu xe điện với giá bán lần lượt là 27,8 triệu đồng/xe và 28,8 triệu đồng/xe. Với nhà máy riêng, Selex làm chủ sản xuất hàng loạt xe máy điện, pin, trạm đổi pin và các thành phần quan trọng trên xe như điều khiển động cơ, bộ quản lý năng lượng, màn hình. Công ty có 10 bằng sáng chế, 5 thiết kế kiểu dáng công nghiệp và 4 nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ.

Theo tìm hiểu, Selex Motors có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Phương tiện điện Thông minh Selex, doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2018, với ngành nghề chính là sản xuất mô tô, xe máy. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, trong đó, cổ đông Ngô Huy Tấn, Kiều Quốc Công, Nguyễn Trọng Hải mỗi người góp 10 triệu đồng tương đương 1% vốn góp, cổ đông Nguyễn Hữu Phước Nguyên góp 970 triệu đồng, tương đương 97% vốn góp. Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên (sinh năm 1983) có địa chỉ thường trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời điểm tháng 7/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên gần 1,4 tỷ đồng và có sự góp mặt của các cổ đông ngoại với TS BL Private Limited góp 80,337 triệu đồng, tương đương 5,965% vốn góp, TSP Consulting Inc. góp 32,134 triệu đồng (tương đương 2,386% vốn góp) và Contrau Ventures Fund No.1 góp 23,061 triệu đồng (tương đương 1,712% vốn góp). Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2025, doanh nghiệp đăng ký 20 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính vẫn là sản xuất mô tô, xe máy nhưng phần chi tiết được mở rộng hơn sang cả sản xuất bộ phận và linh kiện xe mô tô... Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Phương tiện điện Thông minh Selex, doanh nhân sinh năm 1983 còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dịch vụ giao thông thông minh Selex, doanh nghiệp mới được thành lập đầu tháng 9/2025 với ngành nghề chính là bán mô tô, xe máy.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 3,002 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, Selex Motors góp 3 tỷ đồng tương đương 99,934% vốn góp, cổ đông Nguyễn Đình Quảng và Nguyễn Hữu Phước Nguyên mỗi người góp 1 triệu đồng, tương đương 0,033% vốn góp.