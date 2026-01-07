Điều gì đã xảy ra khiến Starbucks Việt Nam phải xin lỗi khách hàng?

Ngày 6-1, các cửa hàng Starbucks "ngập tràn" tài xế xe công nghệ. Lý do, khách hàng phát hiện toàn bộ đồ uống của Starbucks Việt Nam trên ứng dụng chính thức của hãng và các nền tảng giao đồ ăn hiển thị giá 0 đồng.

Do đây là mức giá hiếm có nên người dùng đua nhau đặt hàng, gây ra tình trạng quá tải, hủy đơn hàng liên tục - ảnh hưởng đến tỉ lệ hoàn thành đơn hàng của shipper.

Tối cùng ngày, Fanpage Starbucks Việt Nam đã đăng dòng trạng thái: "Starbucks xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách hàng và anh chị shipper vì lỗi kỹ thuật của hệ thống vào sáng nay, dẫn đến việc nhiều đơn hàng phải hủy ngoài mong muốn. Hệ thống đã được khắc phục và đang hoạt động ổn định hơn.

Starbucks rất mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu từ mọi người...".

Dòng trạng thái xin lỗi của Starbucks tối nay

Xác nhận với truyền thông, Starbucks Việt Nam cho rằng đây không phải là chương trình khuyến mãi của hệ thống mà là lỗi kỹ thuật của bên thứ ba, khiến toàn bộ hệ thống gọi món trực tuyến và ứng dụng của Starbucks tại Việt Nam bị lỗi giá sản phẩm về mức 0 đồng.

Dòng trạng thái nêu trên nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Tài xế xe công nghệ trước một cửa hàng Starbucks - Ảnh: MXH

Tài xế công nghệ chờ nhận đơn hàng tại Starbucks - Ảnh: MXH

Nhiều bình luận mong Starbucks Vietnam "nhẹ tay" với đội ngũ kỹ thuật. Có người hào hứng chia sẻ săn" được đơn 0 đồng kèm lời khen ngon. Nhiều bình luận còn hài hước: "Lần sau báo trước nha shop", "Mốt có bị nữa báo em!".

Starbucks Vietnam là một thương hiệu cà phê ngoại thành công tại thị trường Việt Nam ở phân khúc cao cấp.

Sáng 2-1, Starbucks Vietnam đã chào đón cửa hàng thứ 150 - Starbucks Quang Trung (TP HCM) trước khi gặp sự cố nêu trên.