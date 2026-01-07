Ở nơi này của Hà Tĩnh, hễ nhà nào làm chuồng nuôi con đặc sản "ham tụ tập" dày đặc này là nhà giàu

Nuôi lươn không bùn tưởng “làm chơi ăn thật”, thực tế làm thật mới thu "tiền tươi thóc thật"

Trong quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân ở xã Đức Thọ đã chủ động tìm tòi, lựa chọn và triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Mô hình nuôi không bùn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Nổi bật trong đó là mô hình nuôi lươn không bùn được hình thành và từng bước nhân rộng. Đáng chú ý, thay vì sản xuất manh mún, riêng lẻ, các hộ dân đã liên kết góp vốn, góp sức, cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hướng tới giá trị bền vững.

Tháng 6/2025, ông Nguyễn Ngọc Hiền (thôn Sơn Lễ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã đứng ra liên kết với 6 hộ dân khác trong thôn, cùng nhau đầu tư xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn với tổng diện tích lên tới 382 mét vuông.

Mô hình nuôi lươn không bùn, quy trình chăm sóc đơn giản, thời gian thu hoạch nhanh, chi phí thấp, tỷ lệ hao hụt thấp và thị trường tiêu thụ rộng với giá ổn định.

Tổng kinh phí đầu tư ban đầu của nhóm hộ khoảng 615 triệu đồng, bao gồm chi phí xây dựng bể nuôi, hệ thống cấp thoát nước, con giống và thức ăn. Sau hơn 6,5 tháng, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét.

Nuôi lươn không bùn có vốn đầu tư không quá lớn, tận dụng tốt diện tích trong nhà, phù hợp với nhiều đối tượng.

Nhờ quy trình chăm sóc khép kín, kiểm soát tốt môi trường nước và dịch bệnh, lươn sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp. Đến nay, lươn đã đạt trọng lượng khoảng 0,2 - 0,25kg/con”, ông Hiền chia sẻ.

Hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được thời gian với mô hình nuôi lươn không bùn

Tại thôn Thạch Thành, mô hình nuôi lươn không bùn do ông Võ Đình Quang và ông Dương Văn Thuấn làm chủ, liên kết cùng 5 hộ dân trong thôn cũng là một trong những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế, góp phần đem lại thu nhập khá cho người dân.

Đoàn tham quan mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông Võ Đình Quang, thôn Thạch Thành, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh.

“Chúng tôi cùng chung vốn xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn trên diện tích khoảng 350m², thả nuôi 10 vạn con giống.

Tổng kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Sau 6 tháng nuôi, đàn lươn phát triển ổn định, dự kiến có thể xuất bán sau 2 - 3 tháng tới. Nếu thuận lợi, sản lượng ước đạt từ 17 – 20 tấn.

Còn tại hộ ông Trần Văn Hải (thôn 1, xã Đức Thọ) 6 hộ dân cùng nhau xây dựng hệ thống bể nuôi tại 3 địa điểm khác nhau, tổng diện tích khoảng 600m2, vốn đầu tư khoảng 700 triệu đồng.

Nuôi lươn không bùn khá dễ, khâu cho ăn, thay nước phải đúng thời gian. Mỗi ngày phải cho lươn ăn 2 lần và thay nước 3 lần.

Thực tế cho thấy, nuôi lươn không bùn không chỉ phù hợp với điều kiện sản xuất tại Đức Thọ mà còn mở ra hướng đi mới cho nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, vật nuôi.

Việc các hộ dân chủ động liên kết, chung vốn, chung sức đã góp phần khắc phục hạn chế của sản xuất nhỏ lẻ, tạo tiền đề hình thành các mô hình kinh tế tập thể ngay từ cơ sở.

Theo người dân, nuôi lươn nuôi trong bể ít bị vi khuẩn xâm nhập, sinh trưởng nhanh, hạn chế dịch bệnh.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:”Qua theo dõi thực tế, các mô hình nuôi lươn không bùn trên địa bàn bước đầu cho hiệu quả tích cực, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, tinh thần liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất của bà con là yếu tố rất đáng ghi nhận”.

“Thời gian tới, Hội Nông dân xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ, phối hợp với các ngành chức năng để hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, xem xét, đề xuất các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho bà con mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng hướng phát triển kinh tế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập”, bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ, nhấn mạnh.