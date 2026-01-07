Giá xăng dầu hôm nay 7/1: Lao dốc không phanh

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 7/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đều đỏ sàn.

Giá xăng dầu hôm nay 7/1

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra gần 56,44 USD/thùng,giảm 1,87 USD/ thùng, tương đương mức giảm gần 3,2% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60 USD/thùng, giảm 1,68 USD/ thùng, tương đương mức giảm 2,7% về giá so với ngày hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay suy giảm rất mạnh

Giá dầu thô tuần qua giảm làm cho giá bình quân trong tháng 1 giảm rất mạnh so với tháng 12/2025. Theo đó, bình quân giá dầu thô tháng 1 giảm từ 3,1% đến 3,68% so tháng trước. Trong khi so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 21% đến trên 22%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn dao động quanh mức 61,7 USD/thùng vào thứ Ba, sau phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Hai kết thúc với mức tăng 1,7%, khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động của các hành động của Mỹ đối với Venezuela lên nguồn cung dầu toàn cầu.

Mặc dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng quốc gia này chỉ chiếm một phần nhỏ nguồn cung toàn cầu, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào đối với xuất khẩu của nước này khó có thể tác động đáng kể đến giá cả. Nhiều năm thiếu đầu tư đã khiến sản lượng của Venezuela chỉ chiếm chưa đến 1% sản lượng toàn cầu.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng sản lượng của Venezuela có thể tăng lên nếu ổn định chính trị được khôi phục và nếu Mỹ thành công trong việc thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, có khả năng bổ sung thêm dầu vào một thị trường vốn đã dồi dào nguồn cung.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã cắt giảm giá bán cho châu Á tháng thứ ba liên tiếp, trong khi OPEC+ duy trì kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1 do lo ngại về tình trạng dư thừa và nhu cầu yếu.

Giá xăng dầu hôm nay 7/1: Giá xăng dầu trong nước giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 7/1, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo giá tại phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).